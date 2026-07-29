La legisladora hizo entrega de una Declaración de Interés de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, en reconocimiento a la trayectoria de este proyecto educativo que durante tres décadas promovió el compromiso de los jóvenes con la vida democrática, el debate de ideas y la construcción de propuestas para la comunidad.
Venado Tuerto: Galnares destacó los 30 años del programa "Concejales por un Día"
La diputada provincial Sofía Galnares reconoció los 30 años del programa "Concejales por un Día", una iniciativa que nació en 1996 en el Colegio Taller de Nazareth y que, con el paso del tiempo, se transformó en una experiencia de participación ciudadana que involucra a estudiantes de todas las escuelas secundarias de Venado Tuerto
Galnares valoró especialmente el trabajo sostenido por el Taller de Nazareth para mantener vigente una iniciativa que trascendió el ámbito escolar y logró consolidarse como un espacio de formación ciudadana para cientos de adolescentes.
“Muchos de quienes hoy tenemos responsabilidades políticas en Venado Tuerto y en la provincia de Santa Fe pasamos por este programa. Fue nuestro primer acercamiento a la política, entendida como una herramienta para transformar la realidad desde las ideas y el compromiso.
Incluso muchas políticas públicas que hoy se llevan adelante tuvieron su origen en proyectos o propuestas que, años atrás, presentaron estudiantes en ‘Concejales por un Día’. Eso demuestra el enorme valor de generar espacios donde los jóvenes puedan participar, debatir y ser escuchados”, destacó la diputada provincial Sofía Galnares.
Tres décadas de trabajo comunitario
"Este reconocimiento es para una escuela que hace 30 años apostó por un proyecto innovador y que nunca dejó de creer en la participación de los jóvenes. El Taller de Nazareth sembró una propuesta que hoy sigue creciendo y demuestra que la educación también forma ciudadanos comprometidos con su comunidad", expresó Galnares.
Para la legisladora, la continuidad del programa refleja el valor del trabajo conjunto entre las instituciones educativas y el Estado para generar oportunidades de participación desde edades tempranas.
"Cuando una escuela impulsa un proyecto durante 30 años y logra que cada vez más jóvenes se involucren, está dejando una huella en la ciudad. Felicito al Taller de Nazareth por este recorrido y a todas las instituciones que hoy acompañan una iniciativa que fortalece la ciudadanía y el compromiso con el bien común".
Una propuesta que creció con la ciudad
El programa fue creado en 1996 por el Colegio Taller de Nazareth como una experiencia destinada a acercar a los estudiantes al funcionamiento del Poder Legislativo local.
Actualmente, "Concejales por un Día" es organizado de manera conjunta por el Concejo Municipal, el Gobierno de Venado Tuerto y el Taller de Nazareth. Cada edición reúne a estudiantes de primero a sexto año, quienes presentan proyectos vinculados con distintas problemáticas de interés comunitario, como ambiente, desarrollo humano, urbanismo y espacios públicos.
Durante el proceso, los jóvenes reciben el acompañamiento de concejales y sus equipos técnicos, participan de talleres de oratoria y trabajan en la elaboración de proyectos de ordenanza, resolución y minutas de comunicación, viviendo una experiencia que les permite conocer de cerca el funcionamiento de las instituciones democráticas y el proceso de construcción de políticas públicas.