Reconoció la trayectoria del Taller de Nazareth

Venado Tuerto: Galnares destacó los 30 años del programa "Concejales por un Día"

La diputada provincial Sofía Galnares reconoció los 30 años del programa "Concejales por un Día", una iniciativa que nació en 1996 en el Colegio Taller de Nazareth y que, con el paso del tiempo, se transformó en una experiencia de participación ciudadana que involucra a estudiantes de todas las escuelas secundarias de Venado Tuerto