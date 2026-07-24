“Estoy muy agradecida por la excelente recepción que están teniendo estas charlas. Los mensajes que recibimos de estudiantes, docentes y familias nos demuestran que fue un verdadero acierto llevar la educación financiera a las escuelas. Nos emociona que los chicos manifiesten sus ganas de aplicar las herramientas en su vida diaria, y también a muchos adultos a quienes les hubiera gustado acceder a estos conocimientos cuando eran estudiantes. Eso nos confirma que estamos impulsando una política con impacto real que deja herramientas para toda la vida,” sostuvo Galnares.
Galnares llevó capacitaciones de educación financiera a escuelas de Venado Tuerto y Murphy
La diputada provincial Sofía Galnares promovió una serie de capacitaciones sobre educación financiera destinadas a estudiantes de escuelas secundarias de Venado Tuerto y Murphy, con el objetivo de acercar conocimientos prácticos que les permitan desenvolverse con mayor seguridad en un contexto donde las herramientas digitales forman parte de la vida cotidiana.
Las jornadas estuvieron a cargo de Valentino Spinozzi, estudiante avanzado de Economía Empresarial de la Universidad Torcuato Di Tella, quien abordó contenidos relacionados con el manejo responsable del dinero, el ahorro, las inversiones, el uso de billeteras virtuales, las diferencias entre tarjetas de débito y crédito, los préstamos y la prevención de estafas digitales.
En Venado Tuerto, las capacitaciones se desarrollaron en la EETP N° 402 "Manuel Belgrano", la EETP N° 602 "General San Martín", el Colegio Sagrado Corazón y el Centro Agrotécnico Regional (CAR). La propuesta también llegó a la localidad de Murphy, donde participaron estudiantes de la E.E.S.O.P.I. N° 8121.
La iniciativa forma parte de un trabajo que la legisladora presentó ante la Región VII de Educación para acercar estas herramientas a estudiantes de 4° y 5° año de escuelas públicas y privadas del sur santafesino.
"Los jóvenes toman decisiones financieras todos los días. Usan billeteras virtuales, realizan transferencias y compran por internet. Queremos acercarles herramientas para que puedan desenvolverse con mayor seguridad, prevenir estafas y desarrollar hábitos que les sirvan para toda la vida", expresó Galnares.
La legisladora recordó además que esta propuesta acompaña el proyecto de ley que busca incorporar la educación financiera en las escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe, iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputadas y Diputados y actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado.
Agenda de trabajo en Murphy
Durante su visita a Murphy, Galnares se reunió con el intendente Ezequiel Rodríguez para conversar sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) y los proyectos que buscan seguir fortaleciendo la gestión ambiental en la localidad.
Además, la diputada participó de un encuentro con integrantes del Centro Recreativo Unión y Cultura, donde junto al intendente Rodríguez y la referente local y funcionaria provincial de Desarrollo Social, Mónica Nieto, dialogó con el presidente de la institución, Gonzalo Badía, y con Chano Magallanes, representante de la subcomisión de hockey.
La reunión permitió conocer el proyecto que impulsa la subcomisión para continuar fortaleciendo el desarrollo de la disciplina y acompañar el crecimiento del club como espacio de encuentro para niños, jóvenes y familias de la localidad.
La legisladora también visitó una clase de Zumba Gold, actividad organizada por la comuna y coordinada por la profesora Romina Segurado. Junto al intendente Ezequiel Rodríguez y Moni Nieto, compartió un momento con las participantes de la propuesta, que promueve el movimiento, la actividad física y la integración de adultos mayores a través de clases adaptadas.
"Cada recorrida nos permite escuchar a estudiantes, instituciones, clubes y vecinos para seguir impulsando iniciativas que mejoren la calidad de vida de nuestras comunidades. La educación, el deporte, el ambiente y la participación son pilares sobre los que queremos seguir trabajando en cada localidad", concluyó la diputada provincial Sofía Galnares.