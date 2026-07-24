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Galnares llevó capacitaciones de educación financiera a escuelas de Venado Tuerto y Murphy

La diputada provincial Sofía Galnares promovió una serie de capacitaciones sobre educación financiera destinadas a estudiantes de escuelas secundarias de Venado Tuerto y Murphy, con el objetivo de acercar conocimientos prácticos que les permitan desenvolverse con mayor seguridad en un contexto donde las herramientas digitales forman parte de la vida cotidiana.