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Galnares destacó el trabajo conjunto que hizo posible la cancha de hockey sintético del CEF N° 54

Venado Tuerto sumó su segunda cancha de césped sintético, que beneficiará a cientos de deportistas de la ciudad y la región.

La legisladora destacó que la inauguración cumple un sueño postergado por generaciones.La legisladora destacó que la inauguración cumple un sueño postergado por generaciones.
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La diputada provincial Sofía Galnares participó el domingo de la inauguración de la nueva cancha de hockey de césped sintético del Centro de Educación Física N° 54 de Venado Tuerto.

La legisladora destacó que la inauguración cumple un sueño postergado por generaciones.La legisladora destacó que la inauguración cumple un sueño postergado por generaciones.

Del acto participaron el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; el presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini; autoridades del Club Central Argentino y del CEF N.º 54.

“La obra se concretó gracias al trabajo conjunto entre el CEF N° 54, el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Venado Tuerto, el Club Central Argentino y toda la comunidad educativa y deportiva de la institución. En los tiempos que corren, que tantas instituciones trabajen en equipo merece un reconocimiento especial. Es un verdadero ejemplo a seguir como sociedad”, remarcó Galnares.

La legisladora destacó que la inauguración cumple un sueño postergado por generaciones: “Durante muchos años las jugadoras del CEF 54 fueron conocidas como las ‘sin cancha’. Tenían que pedir espacios prestados para entrenar y competir, pero nunca dejaron de crecer ni de representar a la ciudad. Hoy esa realidad cambió y podemos celebrar una obra que les brinda las mismas oportunidades a más jugadores de la ciudad”.

La legisladora destacó que la inauguración cumple un sueño postergado por generaciones.La legisladora destacó que la inauguración cumple un sueño postergado por generaciones.

La inversión fue aportada por el gobernador Maximiliano Pullaro a través del Programa Brigadier. A eso se sumaron el trabajo permanente del Municipio con el intendente Leonel Chiarella, la gestión de la comisión de padres y madres con colaboradores privados, el compromiso de los profesores y la articulación con el Club Central Argentino.

Vale remarcar que del Seven infantil participaron Unión y Cultura de Murphy, y Jockey Club de Venado Tuerto, junto a las jugadoras locales.

Deporte como herramienta de inclusión

Galnares puso el foco en los valores que deja el deporte en equipo desde edades tempranas.

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“Lo más importante no es la infraestructura por sí sola, sino todo lo que genera en el barrio, en las familias y en la sociedad. Cada entrenamiento y cada partido enseñan compromiso, respeto y disciplina. Por eso es fundamental que el Estado siga acompañando al deporte como herramienta de inclusión y crecimiento”.

Y agregó: “Es muy simbólico que esta cancha esté emplazada en el corazón del barrio Iturbide. Democratiza el acceso al deporte”.

La legisladora destacó que la inauguración cumple un sueño postergado por generaciones.La legisladora destacó que la inauguración cumple un sueño postergado por generaciones.

Sueño cumplido

En esta línea, la legisladora resaltó: “La nueva cancha convierte a Venado Tuerto en una de las pocas ciudades del interior con dos sintéticos, ampliando las posibilidades de entrenamiento y competencia”.

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Finalmente, apuntó: “Esta obra reconoce el trabajo de quienes nunca dejaron de luchar por este sueño, como Brigitte Casey, impulsora del hockey social en Venado Tuerto y la región. Y nos permite soñar con ‘Leonas’ y ‘Leones’ del interior santafesino que visten la celeste y blanca por primera vez. El esfuerzo de los chicos, las familias y los profesores merece espacios de calidad para seguir creciendo”, concluyó la diputada provincial Sofía Galnares.

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