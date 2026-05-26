El encuentro permitió interiorizar a los legisladores sobre el Plan de Acción Climática que impulsa el Gobierno de Santa Fe, además de avanzar en una agenda amplia de temas prioritarios vinculados a control, prevención y políticas ambientales en el territorio provincial.
Galnares reunió a la Comisión de Ambiente con el Ejecutivo provincial
La Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de Santa Fe, presidida por la diputada provincial Sofía Galnares, recibió al ministro de Ambiente y Cambio Climático santafesino, Enrique Estévez, en una reunión de trabajo centrada en la agenda ambiental de la provincia
“Desde la comisión queremos trabajar con información clara, planificación y diálogo permanente con las áreas responsables de cada tema.
Acciones
El ambiente necesita coordinación, seguimiento y decisiones concretas, y en ese camino es clave el trabajo conjunto con el Ejecutivo provincial”, expresó la diputada Sofía Galnares.
Durante la reunión se abordaron cuestiones vinculadas al uso y control de agroquímicos, la instalación de silos en cascos urbanos, contaminación industrial, la situación de montes y bosques originarios, la puesta en marcha de La Esmeralda, el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna y los primeros resultados de “Planificar Santa Fe Región Sur”.
También formó parte de la agenda el estado de la Ley de Atropellamiento de Fauna, que ya cuenta con sanción en Diputados y aguarda tratamiento en el Senado, junto con las acciones complementarias vinculadas a cartelería, mapeo y corredores para proteger la fauna silvestre.
Parque acuático en Rosario
Además, se dialogó sobre el proyecto del parque acuático en Rosario y sus estudios de impacto ambiental, la situación del Parque Provincial Jaaukanigás, el funcionamiento del sistema GIRSU en el territorio santafesino y el avance del plan de erradicación de basurales a cielo abierto.
“Santa Fe necesita una agenda ambiental activa, con presencia territorial y articulación entre los distintos poderes del Estado para dar respuestas concretas a los desafíos que tenemos por delante”, sostuvo la diputada provincial Sofía Galnares.