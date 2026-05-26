Actividad legislativa

Galnares reunió a la Comisión de Ambiente con el Ejecutivo provincial

La Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de Santa Fe, presidida por la diputada provincial Sofía Galnares, recibió al ministro de Ambiente y Cambio Climático santafesino, Enrique Estévez, en una reunión de trabajo centrada en la agenda ambiental de la provincia