Obligatoria a la currícula escolar

Una marcha con historia santafesina que busca llegar a todas las aulas de la provincia

La diputada provincial Sofía Galnares habló sobre la nueva ley que busca revalorizar la Marcha de San Lorenzo en las escuelas santafesinas y destacó la importancia de recuperar la figura de Cayetano Silva. Además, analizó los desafíos ambientales de la provincia, la problemática de los residuos y la necesidad de fortalecer la educación ambiental y los sistemas regionales de tratamiento.