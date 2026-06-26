Actividad legislativa

Por tercer año consecutivo, la Cámara de Diputados realizó la jornada por el Mes del Ambiente

Convocado por la legisladora Sofía Galnares, el encuentro reunió a especialistas, funcionarios y ONGs bajo el lema "Una oportunidad para dar voz a la naturaleza". Durante el debate se presentaron proyectos vinculados al bienestar de los animales de compañía y a la protección de la fauna silvestre en las rutas de la provincia.