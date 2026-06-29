Durante la recorrida estuvo acompañada por el secretario de Coordinación del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Federico Carballeira; el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Carballeira; y la concejal Belén Arambel.
Galnares desarrolló en Rufino una agenda de trabajo con visitas a instituciones y una charla sobre estafas virtuales
La diputada provincial Sofía Galnares cumplió una agenda de trabajo en la ciudad de Rufino que incluyó visitas a instituciones y una nueva edición del ciclo de prevención de estafas virtuales
La jornada comenzó en la Escuela Agrotécnica de Rufino, institución inaugurada en 2025 por el Gobierno de Santa Fe, donde Galnares dialogó con directivos sobre el funcionamiento del establecimiento y los desafíos que enfrenta la comunidad educativa.
Más tarde visitó el Club Jorge Newbery, donde fue recibida por integrantes de la subcomisión de hockey y las jugadoras de la categoría Sub 14. Durante el encuentro conversaron sobre el proyecto que impulsa la institución para concretar una cancha de césped sintético y las distintas alternativas para acompañar su desarrollo.
"Cada vez que visitamos una institución aprovechamos para escuchar, conocer de cerca los proyectos que están llevando adelante y ver de qué manera podemos acompañarlos. El trabajo conjunto es la mejor forma de ayudar a que esas iniciativas sigan creciendo", expresó Galnares.
Prevención y formación
Como cierre de la agenda, Galnares promovió una nueva edición de la charla "Tu seguridad, primero", organizada junto a Creo Rufino y el Rotary Club de Rufino.
La actividad contó con la participación del fiscal regional de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Venado Tuerto, Mauricio Clavero, quien brindó la exposición principal sobre las modalidades de estafas virtuales más frecuentes, las herramientas para prevenirlas y la importancia de realizar las denuncias de manera inmediata.
Durante el encuentro se compartieron recomendaciones para identificar falsas promociones, comunicaciones bancarias apócrifas, suplantación de identidad, robo de datos personales y otras maniobras utilizadas por los delincuentes.
La iniciativa forma parte de un ciclo que Galnares impulsa en distintas localidades del sur santafesino y que ya pasó por Wheelwright, Villa Cañás, Firmat y Venado Tuerto.
"Estas estafas crecen todos los días y es fundamental que los vecinos tengan información clara para detectarlas a tiempo y saber cómo actuar", señaló Galnares. Y agregó: "Tenemos que hablar de estos temas en familia, porque los estafadores aprovechan cualquier distracción. La mejor herramienta que tenemos para prevenir estos delitos es la información", indicó la diputada provincial.