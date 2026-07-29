En el segundo trimestre del año, 23 empresas de la ciudad de Santa Fe exportaron bienes por USD 8,88 millones a 29 países. La cifra representa un aumento interanual del 51,2%, con junio como el mejor mes para el comercio exterior local, según datos difundidos por la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior (ACICE).
Exportaciones de la ciudad crecieron más del 50% en el segundo trimestre del año
Sumaron USD 8,88 millones y tuvieron como destino a 29 países. Casi 9 de cada 10 dólares ingresados tienen su origen en las manufacturas de origen industrial.
El relevamiento de la Agencia, elaborado a través de su Observatorio de Inversiones y Comercio Exterior —dependiente de la Municipalidad de Santa Fe—, destaca el perfil industrial y de valor agregado de las ventas externas locales: del total exportado, USD 7,73 millones correspondieron a Manufacturas de Origen Industrial (MOI), más del 87% del total.
Por su parte, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) alcanzaron USD 1,02 millones, mientras que los Productos Primarios (PP) tuvieron la menor participación, con exportaciones por USD 126.747. Durante el trimestre crecieron los países de destino, aunque disminuyó la cantidad de empresas exportadoras.
“Este comportamiento reafirma el perfil exportador de la ciudad, caracterizado por una fuerte orientación hacia manufacturas de mayor valor agregado, con predominio de productos farmacéuticos, biotecnológicos, veterinarios, autopartistas y metalmecánicos por sobre los agropecuarios y primarios”, señala el informe de la Agencia.
Los países del Mercosur fueron los principales destinos de las exportaciones de las empresas santafesinas: concentraron el 41,3% del total del segundo trimestre, con Brasil, Uruguay y Paraguay como mercados destacados. También se registraron ventas relevantes a otros países de América Latina, como México y Colombia, y a mercados de Asia y Europa, entre ellos Alemania, Polonia y Pakistán.
En cuanto a la logística utilizada para transportar los bienes producidos en Santa Fe, el informe indica que el 58,7% se envió por vía terrestre y el 40% por vía aérea, mientras que la vía acuática representó apenas el 1,3%.
En 2025, 44 empresas de la ciudad de Santa Fe —seis más que en 2024— exportaron bienes por USD 36.850.824. Casi tres de cada cuatro dólares exportados (72,9%) correspondieron a Manufacturas de Origen Industrial (MOI) de alto valor agregado, con destinos diversos, con una fuerte concentración en países del Mercosur y en un contexto de alta volatilidad que se reflejó en disparidades importantes según el trimestre analizado.