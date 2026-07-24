La actividad metalúrgica sigue sin encontrar un piso. En junio acumuló once meses consecutivos de caídas interanuales, con una baja del 4,6% frente al mismo mes del año anterior y del 0,3% respecto de mayo. En el primer semestre, la retracción acumulada fue del 5,7%, mientras que el uso de la capacidad instalada llegó al 40,8%; es decir, seis de cada diez máquinas permanecen paradas.
La producción metalúrgica volvió a caer en junio y está en un mínimo histórico
Se retrajo 4,6% en términos interanuales y 0,3% respecto de mayo. Seis de cada diez máquinas están paradas por la caída de las ventas.
El deterioro de la actividad también impacta en el empleo: en junio registró una caída interanual del 2,3% y una baja del 0,2% respecto del mes anterior, profundizando el deterioro desde hace varios meses.
Según el informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), solo Maquinaria Agrícola creció frente al indicador previo, con una suba del 3,6%. En cambio, registraron caídas Fundición (-9,4%), Otros Productos de Metal (-9%), Carrocerías y remolques (-6,7%), Bienes de Capital (-5,9%), Equipamiento Médico (-4,8%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-3,1%) y Autopartes (-2,8%).
Por cadena de valor, todas las actividades registraron resultados negativos por segundo mes consecutivo: Consumo Final (-9,8%), Construcción (-7,1%), Automotriz (-6,3%), Petróleo y Gas (-6,1%), Minera (-5,9%), Energía Eléctrica (-4,5%), Alimentos y bebidas (-4,1%) y Agrícola (-2,4%).
El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió en un comunicado que “la nueva variación mensual refleja que la recuperación de la actividad continúa en un terreno de clara incertidumbre, evidenciado en el uso de la capacidad instalada que continúa en niveles reducidos para el sector”.
También señaló que “la baja demanda en los diferentes segmentos de actividad está afectando negativamente al sector metalúrgico, generando dificultades para muchas empresas. Debido a este escenario, resulta imprescindible promover herramientas que apuntalen la inversión y la producción para poder sostener el empleo a lo largo de toda la cadena industrial”.
Los once meses consecutivos de caídas interanuales, en un contexto de recesión interna que golpea al consumo y a la actividad industrial en la mayoría de las ramas, afectan con fuerza la planificación empresaria. Para el próximo trimestre, seis de cada diez empresas no esperan cambios en su producción.
Por provincias, Córdoba registró la caída más pronunciada (-5,7%), seguida por Buenos Aires (-5,6%), con bajas generalizadas en fundición, forja de metal y bienes de capital. Entre Ríos (-4,5%) profundizó su contracción, principalmente por la merma en bienes de capital. Mendoza (-3,2%) y Santa Fe (-1,2%) mostraron los retrocesos más moderados; en esta última, una recuperación parcial de la maquinaria agrícola compensó caídas en otros rubros.