De acuerdo a las estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina confeccionadas con datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a líderes del sector, en el mes de junio la actividad manufacturera habría tenido una caída interanual en torno a 1,8% , mientras que en términos mensuales tuvo una leve caída respecto de mayo del 0,2%.
La industria volvió a caer en junio y cerró el semestre tres puntos por debajo de 2025
La actividad manufacturera nacional se retrajo 1,8% en junio, de acuerdo con las estimaciones del Centro de Estudios de la UIA. Esta 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.
De esta manera, la actividad industrial se retrajo el primer semestre del año un 3% respecto del mismo período de 2025 y está 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023. En los últimos 12 meses, la actividad manufacturera nacional sufrió caídas interanuales en 11 (solo creció en marzo de 2026) y mantiene a la mayoría de las ramas industriales funcionando a menos de la mitad de su capacidad para producir.
Una vez más y como viene ocurriendo todos los meses, los indicadores de junio presentaron una dinámica heterogénea respecto al mes anterior, con mejoras puntuales en algunos sectores, aunque sin modificar el panorama general de bajo nivel de productivo a excepción de los sectores vinculados con la energía, la minería y el agro.
El deterioro de la actividad industrial afecta con fuerza a Santa Fe En mayo, la producción manufacturera santafesina cayó 1,3 % interanual y acumuló los primeros cinco meses del año una baja del 4,4 %. La retracción afectó al 71 % de las ramas de actividad y forma parte de un deterioro general iniciado a mediados del año pasado, con descensos interanuales en 8 de los últimos 12 meses.
En este escenario, uno de los sectores más golpeados es el de la maquinaria agrícola. En mayo registró una caída de dos dígitos por séptimo mes consecutivo, lo que encendió las alarmas en una actividad clave para la economía santafesina. Con 533 empresas, el sector explica más del 45 % de la producción nacional de maquinaria agrícola, emplea de manera directa a unas 13 mil personas y está presente en 17 de los 19 departamentos provinciales.
Que dice el informe de la UIA
De acuerdo con el informe del Centro de Estudios de la UIA, la actividad vinculada a la construcción exhibió una caída intermensual de 2,7% los despachos de cemento y 2% el Índice Construya, manteniéndose el sector por debajo de los niveles productivos de 2022 (con caídas de -24% y -30% respectivamente).
También presentaron caídas intermensuales la producción metalmecánica y de acero (-0,3% y -4,6% respectivamente), manteniendo también serias dificultades para volver a los niveles de producción previos a diciembre de 2023.
Por su parte, la producción de autos se mantuvo estable en relación a mayo (+0,2%), aunque continúa siendo uno de los sectores con menor desempeño anual (-18% vs. mismo período de 2025).
Los segmentos vinculados a la producción de alimentos y bebidas presentaron un desempeño heterogéneo: creció la producción de bebidas (+4%) y carnes (+5%), mientras que cayó la producción láctea (-1,2%), al igual que la molienda de oleaginosas (-0,6%).
Por el contrario, la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales presentó una suba respecto de mayo (+1,4%), con un incremento en la demanda eléctrica de todos los sectores industriales con excepción de productos metálicos y construcción.
De igual manera creció el patentamiento de maquinaria industrial +9%, sin embargo, durante el primer semestre el nivel patentado se ubicó por debajo de los niveles registrados en 2025 y 2022.
En tanto en el frente externo, las exportaciones hacia Brasil registraron una suba mensual de 15% debido a un crecimiento en la exportación de productos primarios, molienda, combustibles, aluminio y autos. En esta línea, creció la liquidación de divisas del sector agroindustrial respecto de mayo (+18%).