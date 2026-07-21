La provincia de Santa Fe tuvo en el mes de abril una leve recuperación de 102 empresas, tras tres meses consecutivos de reducción de empleadores, y acumula una pérdida de 2.971 empresas desde diciembre de 2023, de acuerdo con los datos proporcionados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, lo que representa un cierre promedio de 3 empresas diarias en la provincia.
Aún con una leve recuperación en abril, Santa Fe tiene 3 mil empresas menos que en 2023
Tras tres meses consecutivos de pérdida de empleadores, hubo un crecimiento de 102 unidades productivas en el cuarto mes del año.
Según las estadísticas oficiales, en diciembre de 2023 había en la provincia 50.729 empleadores contra 47.758 de abril de 2026. A principios de este año, en enero de 2026, el número de empresas era de 48.141, en febrero de 2026 de 47.798 y en marzo de 2026 de 47.656.
Los dos sectores que más empresas generaron fueron, de acuerdo con el relevamiento que realiza mensualmente el ex ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri, fueron el de Agricultura, ganadería, pesca y Explotación de minas y canteras con 71 empresas y el de la Construcción con 34; en tanto la Industria manufacturera y Comercio y reparaciones perdieron 22 y 10 empresas respectivamente.
En todo el país y por decimoquinto mes consecutivo en abril se perdieron 1.814 empresas mientras que en el último año el cierre de empleadores fue de 14.338 empresas, el 2,9% del total de empresas, y acumula 26 caídas interanuales consecutivas, de acuerdo con el Monitor Mensual de Empresas que elabora Fundar.
Desde la asunción de Javier Milei se perdieron 28.262 empresas, el 5,5% del total, siendo la peor caída en los primeros 29 meses de un gobierno a un promedio de algo más de 32 diarias.
De acuerdo con el relevamiento de Fundar, a abril de 2026 sobre 18 sectores monitoreados 11 muestran una caída intermensual, 14 un retroceso interanual y también 14 desde que asumió el actual gobierno. En abril, Construcción es el sector que más crece en términos porcentuales mientras que Alojamiento y gastronomía es el más afectado.
Por provincias, 18 de las 24 muestran una reducción intermensual de empresas; en tanto 23 de 24 registran una caída en términos interanuales y desde que asumió el actual gobierno nacional. En abril de 2026, dice el Monitor de Fundar, Tucumán fue la provincia que más creció; en tanto desde diciembre de 2023 las provincias de La Rioja, Catamarca y Chaco fueron las provincias más afectadas.