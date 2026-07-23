El 29,3% de los empresarios industriales califica como mala la situación de su empresa. Además, el 52,1% identifica la falta de demanda interna como el principal obstáculo para aumentar la producción; el 49,7% afirma que el nivel de pedidos está por debajo de lo normal; el 13,1% prevé un deterioro de su situación empresarial, frente al 11,9% que espera una mejora; y el 30,8% anticipa subas de precios, contra el 8,2% que proyecta bajas.
El 30% de los industriales dicen que la situación de su negocio es mala
Más de más de la mitad señala a la falta de demanda interna como la principal limitante para aumentar la producción.
Estos son algunos de los resultados de la Encuesta de Tendencia de Negocios de la Industria Manufacturera, que el Indec elabora mensualmente. El relevamiento recoge la opinión de los empresarios sobre sus expectativas para el trimestre julio-septiembre en relación con el volumen de producción, la evolución de los pedidos de clientes y el nivel de stocks de productos terminados.
Según el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos, solo el 6,2% de los empresarios industriales consultados considera buena la situación actual de su negocio, frente al 29,2% que la califica como mala. En cuanto a la situación financiera, el 23% la evalúa como mala, mientras que el 67% la considera normal.
El acceso al crédito también aparece como una limitación para mejorar la capacidad productiva, debido a los elevados costos financieros. El 28% de los empresarios afirma que obtener financiamiento externo es difícil, el 65% lo considera normal y solo el 7% señala que le resulta fácil.
Entre los factores que limitan el aumento de la producción, la demanda interna insuficiente encabeza la lista (52,1%). Le siguen la competencia de productos importados (10%), la incertidumbre económica (7%), la escasez de materias primas, insumos o componentes (4,8%), la demanda externa insuficiente (4,7%), los problemas financieros (3,9%) y la falta de equipo adecuado (2,1%).
En este contexto, para los próximos tres meses el 17,1% de los industriales prevé una caída del volumen de producción, frente al 14,1% que espera un aumento. A su vez, el 21,6% anticipa una baja en los pedidos de la demanda interna, contra el 14,6% que proyecta un crecimiento. El único indicador con saldo más favorable es el de exportaciones: el 16% cree que aumentarán y el 12,4% estima que disminuirán.
Por último, el 18,2% de los industriales espera reducir las horas trabajadas por el personal afectado al proceso productivo, mientras que solo el 5,6% prevé incrementarlas. En materia de empleo, el 15,1% anticipa una reducción de su dotación y apenas el 3,8% proyecta aumentarla.
Después de caer 9,1% en 2024 y registrar una leve mejora de 1,6% el año pasado, la industria manufacturera atraviesa en los primeros meses de 2026 una nueva etapa de retracción. Las bajas generalizadas contrastan con el crecimiento de la economía, que en el primer trimestre avanzó 2,3% interanual, impulsada por el agro, la minería, la energía y las finanzas.
Entre enero y mayo de 2026, el Índice de Producción Industrial (IPI) que mide el Indec acumuló una caída interanual de 3,1%. En mayo, la baja fue de 5,7% frente al mismo mes de 2025. Además, la industria utilizó apenas el 58,4% de su capacidad instalada, 0,5 puntos menos que en 2025 y 1,5 puntos por debajo de abril.
Los sectores más afectados son textiles, con una caída de 26,5% en los primeros cinco meses del año; maquinaria y equipo, con bajas interanuales de entre 23% y 29%; y fabricación de maquinaria agropecuaria, con un retroceso de 29,6%. También se destaca la producción automotriz, donde el uso de la capacidad instalada se ubica por debajo del 50%.