Boletín Oficial

Ciberseguridad: qué cambia en el monitoreo de redes sociales cuando están involucrados menores

La nueva resolución mantiene la prohibición de monitorear sin autorización judicial los datos sensibles y las publicaciones de menores, pero establece excepciones cuando exista riesgo para su vida o integridad, posibles casos de autolesión, delitos en tiempo real o indicios de ataques violentos en escuelas y otros espacios públicos.