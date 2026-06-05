Detrás de la pantalla

Ciberseguridad, filtraciones y los riesgos de habitar las plataformas de contenido para adultos

Detrás de la promesa de independencia económica se despliegan severos peligros para creadores y consumidores. La experta en ciberseguridad Soledad Martínez advirtió sobre el mito del control técnico en la red, la vulnerabilidad de los datos financieros y la urgencia de avanzar con proyectos como la "Ley Belén".