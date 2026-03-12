Grooming: cómo identificar y prevenir el acoso digital contra menores
Tras los recientes operativos por captación de imágenes de menores en Helvecia, la especialista Soledad Martínez explicó en CyD Litoral las claves para proteger a los niños y cómo denunciar ante la justicia.
Para identificar a un "groomer" es vital entender sus métodos de acercamiento.
La reciente noticia sobre una investigación en Helvecia, donde se detectó que comerciantes tomaban y publicaban imágenes de menores de edad en redes sociales, ha vuelto a encender las alarmas en la comunidad. Este episodio pone de relieve la urgencia de comprender qué es el grooming y cómo los adultos responsables pueden actuar frente a una problemática que crece al amparo del anonimato digital.
En una entrevista brindada a CyD Litoral, Soledad Martínez, especialista en ciberseguridad e integrante de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, brindó detalles precisos sobre este delito. "El grooming es el contacto de un mayor de edad con un menor a través de plataformas digitales con el objetivo de ir contra su integridad sexual", definió de forma tajante.
Las tres caras del acosador
Según explicó Martínez, para identificar a un "groomer" es vital entender sus métodos de acercamiento. La especialista detalló tres perfiles comunes:
La suplantación de identidad infantil: Adultos que se hacen pasar por otros menores para generar empatía y hablar de temas de interés común.
El perfil de "famoso": Utilizan identidades falsas de músicos, deportistas o influencers para captar la atención de los chicos.
El entorno cercano: "A veces el contacto no oculta su identidad; puede ser un docente, entrenador o alguien del grupo cercano de la familia", advirtió.
El proceso suele comenzar en plataformas de juegos multijugador (como Roblox o Minecraft) o redes sociales, para luego intentar escalar a aplicaciones de mensajería privada como WhatsApp, buscando un contacto más personal y directo.
Soledad Martínez en el estudio de CyD Litoral. Foto: Flavio Raina.
Mediación parental: presencia, no solo control
Uno de los grandes desafíos para los padres es cómo cuidar sin invadir la privacidad. Para Martínez, la clave es la educación digital. "Conocemos el espacio físico de la escuela o el club, pero a veces no sabemos qué es Discord o Twitch. Conocer el espacio digital es fundamental para tener herramientas de protección", explicó en la entrevista.
Si bien existen aplicaciones de control parental para monitorear horas de uso y descargas, la especialista aclaró que estas no reemplazan el diálogo: "Lo importante es hablar; preguntar '¿qué hiciste hoy en internet?' con la misma naturalidad con la que preguntamos '¿qué hiciste en el club?'".
Un cambio repentino en la conducta o en el estado de ánimo es la señal de alarma más frecuente. Ante la sospecha o confirmación de un caso, Martínez fue enfática en los pasos legales:
No bloquear los perfiles: Aunque la reacción lógica es borrar todo, esto puede eliminar evidencia vital para la investigación judicial.
Resguardar el ID: Es fundamental copiar el enlace (URL) del perfil del acosador. Una captura de pantalla puede ser insuficiente si el agresor cambia su foto o nombre de usuario.
No "investigar" por cuenta propia: "Los adultos no debemos hacernos pasar por los chicos en la conversación ni intentar generar encuentros con el agresor", advirtió.
Cómo identificar y prevenir el acoso digital contra menores.
Marco legal y canales de denuncia
El grooming es uno de los pocos ciberdelitos tipificados en el Código Penal argentino, con penas que van de los seis meses a los cuatro años de prisión. Para realizar denuncias, los ciudadanos pueden acudir al Ministerio Público de la Acusación (MPA), comisarías, Centros Territoriales de Denuncia o llamar al 911.
"La educación digital debe empezar a trabajarse en las escuelas, no solo por el grooming, sino también por ciberbullying y retos virales", concluyó Martínez..