La disputa entre OpenAI y Anthropic no es solo una competencia comercial; es un "drama familiar" tecnológico que escaló hasta convertirse en una guerra por el control ético y militar de la inteligencia artificial.
Nuevo round de la IA: GPT vs. Claude en la seguridad
Los productos de OpenAI y Anthropic siguen disputando el terreno con sus recientes actualizaciones. El control y la ética de por medio.
Anthropic fue fundada por Dario y Daniela Amodei, quienes eran altos ejecutivos en OpenAI. El motivo de la ruptura: Los Amodei y otros investigadores clave se marcharon tras desacuerdos profundos con Sam Altman sobre la dirección de la empresa.
Consideraban que OpenAI se estaba volviendo demasiado comercial y "descuidada" con la seguridad al aceptar inversiones masivas de Microsoft, priorizando la velocidad de lanzamiento sobre la alineación ética.
Diferencias de esencia
Anthropic creó Claude, considerada la "IA Constitucional". El modelo tiene una lista de principios o "constitución" que lee y sigue para auto-corregirse. Esto lo hace más "educado" y precavido, pero también más propenso a la censura, lo que da origen a variantes como Claude Mythos para saltarse esas reglas.
Por el lado de GPT, aunque también prioriza la seguridad, su enfoque es más empírico y orientado al usuario masivo. Altman ha criticado a Anthropic por usar el "miedo" como estrategia de marketing para posicionar a Claude como la opción "segura".
¿Qué es Claude Mythos?
Claude Mythos es una variante personalizada (o "jailbreak") del modelo Claude de Anthropic. Generalmente, se trata de una configuración diseñada para el Roleplay (RP) creativo y la escritura de ficción.
Su objetivo es "suavizar" los filtros éticos de Claude para permitir historias más oscuras, violentas o explícitas que el modelo estándar suele bloquear.
No es un software nuevo; suele ser un "System Prompt" masivo o una API conectada a través de plataformas como SillyTavern que le da a la IA una personalidad específica y la instrucción de ignorar ciertas restricciones de seguridad.
¿Qué es GPT Cyber?
GPT Cyber, a veces asociado con términos como "ChaosGPT" o "DarkGPT", suele referirse a versiones de los modelos GPT de OpenAI modificadas o instruidas para tareas de ciberseguridad o “hacking”.
Se promociona como una IA capaz de escribir exploits, realizar inyecciones de código o buscar vulnerabilidades sin las reprimendas éticas de ChatGPT.
Muchas de estas versiones son simplemente el modelo estándar con una capa externa que intenta “engañar” a la IA para que responda preguntas prohibidas sobre seguridad informática.
Tensión actual
Recientemente, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, mostró tensiones con Anthropic. Se reportó que el Pentágono comenzó a ver a Anthropic como un "riesgo para la cadena de suministro" debido a sus estrictas limitaciones para el uso militar sin restricciones.
Mientras Anthropic ponía límites éticos al uso de Claude en defensa, OpenAI aprovechó para ganar terreno, firmando contratos para integrar modelos avanzados, como los mencionados GPT-5.5 Cyber, en infraestructuras militares y de ciberseguridad autónoma.
Algunos medios internacionales remarcan cómo Sam Altman atacó a Anthropic por ser "alarmista", pero ahora OpenAI utiliza informes sobre los peligros de la IA, como la creación de armas, para pedir regulaciones que ya están preparados para cumplir.
El riesgo
La gran mayoría de los sitios que ofrecen "GPT Cyber" o "Claude Unfiltered" como descargas de software suelen ser estafas o contienen malware.
Los modelos reales viven en los servidores de Anthropic y OpenAI. Nadie tiene una versión “pirata” ejecutándose localmente en su PC a menos que sea un modelo de código abierto (como Llama o Mistral) que haya sido re-entrenado.