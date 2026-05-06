Encuesta nacional de cara a la nueva economía

Un 41,6% de Pymes usan IA pero la mayoría sin plan ni capacidades para pegar el salto productivo

Faltan gobernanzas, capacidades técnicas, presupuestos específicos, usos centralizados o medición de los impactos. Sin esos factores, la mejora en el proceso productivo es de escasa a nula. El fenómeno no impacta en el empleo.