En un contexto donde la pérdida de poder adquisitivo se aceleró por el aumento de la inflación que apenas se traslada parcialmente a los ingresos de las familias, la actividad económica ingresó en un período en el cual a excepción de las actividades primarias extractivas el resto caen con fuerza como la industria y el comercio, y el empleo formal vive un proceso de precarización con pocos antecedentes en la historia contemporánea, el consumo masivo cayó en marzo 5,1%, acumula 3,1% los tres primeros meses del año y está 22 puntos por debajo de diciembre de 2023.
El consumo masivo tuvo en marzo la peor caída en 14 meses
Se retrajo 5,1% en términos interanuales y acumula 3,1% en el primer trimestre del año. Por su parte el e-commerce creció 34,3%.
El único de los canales que mantuvo la suba que viene mostrando desde hace meses a partir del cambio de los patrones de consumo es el e-commerce que en marzo mostró una suba de 34,3%, aunque según la consultora no alcanza a compensar las caídas de los canales tradicionales ya que todavía es una proporción muy pequeña del total de las ventas.
De acuerdo con la medición mensual de la Consultora Scentia, una de las más tenidas en cuenta en el mercado, en el último año la retracción del consumo masivo fue mayor dentro de los canales de mayoristas (-8,8%), seguido por supermercados (-7%) y finalmente por autoservicios independientes (-5,1%). Acumulados en el primer trimestre las caídas fueron del 4,5%, 5,4% y 4,4%, respectivamente.
Dentro de la categoría de supermercados, los rubros que más cayeron en términos interanuales fueron los perecederos (-10,6%), las bebidas sin alcohol (-10,4%), bebidas con alcohol (-8,5%) y alimentos (-5,3%); en tanto en el de los autoservicios independientes los perecederos cayeron con fuerza (-14,4%) y bebidas sin alcohol (-9,8%)., en tanto alimentos tuvo una leve mejora (+1%).
Menos empleos industriales
La caída del consumo en los dos últimos años viene de la mano con una pérdida de casi 80 mil empleos industriales desde la asunción de Javier Milei, situación que se aceleró los primeros meses de este año donde de un total de 7.593 empleos registrados perdidos en toda la economía frente a diciembre de 2025, 7.336 corresponden exclusivamente al sector fabril, esto es, el 97% del total
Según el informe, estimaciones privadas indican que la industria argentina perdió 79.672 puestos de trabajo registrados y 2.993 empresas manufactureras desde diciembre de 2023, lo que la ubica como el sector donde más empleos se destruyeron en los últimos meses como consecuencias de las políticas económicas del gobierno nacional, según señalan desde el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA).
El informe de IPA señala que la actividad industrial registró en febrero una caída del 8,7% interanual y del 4% respecto al mes anterior, acumulando 8 meses consecutivos de retracción, en un contexto de caída del consumo y aumento exponencial del endeudamiento familiar.