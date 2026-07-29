Departamento San Martín

Habilitaron en San Jorge el sistema provincial 911 con nuevas herramientas tecnológicas

La puesta en funcionamiento de una nueva antena y del sistema 911 Emergencias y 911 Denuncias permitirá mejorar la coordinación de los móviles policiales mediante geolocalización en tiempo real y sumar la posibilidad de realizar denuncias penales por vía telefónica.