San Jorge incorporó oficialmente el sistema 911 Emergencias y 911 Denuncias, una herramienta que amplía la cobertura del servicio en el departamento San Martín y suma nuevas capacidades tecnológicas para la gestión de emergencias y la recepción de denuncias penales.
Habilitaron en San Jorge el sistema provincial 911 con nuevas herramientas tecnológicas
La puesta en funcionamiento de una nueva antena y del sistema 911 Emergencias y 911 Denuncias permitirá mejorar la coordinación de los móviles policiales mediante geolocalización en tiempo real y sumar la posibilidad de realizar denuncias penales por vía telefónica.
La implementación incluyó la instalación de una nueva antena de comunicaciones, que permitirá optimizar el funcionamiento del sistema mediante tecnología Tetra.
Entre sus principales prestaciones se encuentran la geolocalización en tiempo real de los móviles policiales, la asignación del patrullero más cercano a cada incidente y una mejor coordinación entre los distintos servicios de emergencia, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta.
La infraestructura fue desarrollada de manera conjunta entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y la Municipalidad de San Jorge.
Durante la presentación, el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, señaló que la nueva infraestructura fue instalada en un predio municipal y destacó el trabajo conjunto que permitió concretar el proyecto. Indicó además que el sistema incorpora herramientas tecnológicas para el monitoreo de los móviles policiales y la coordinación de los recursos de seguridad en la región.
Nuevas tecnologías
Por su parte, el intendente de San Jorge, Juan Pablo Pellegrino, valoró la incorporación de la nueva tecnología y sostuvo que la inversión fortalece la infraestructura de seguridad tanto de la ciudad como de las localidades del área de influencia.
El director provincial de Atención de Emergencias, Pablo Polito, explicó que el sistema permite registrar en tiempo real los hechos reportados, analizar la información de manera periódica y utilizar esos datos para planificar el despliegue operativo de los recursos policiales.
También destacó que la red funciona sobre tecnología Motorola, utilizada en sistemas de comunicaciones para seguridad pública, lo que aporta mayor capacidad operativa y confiabilidad.
Denuncias penales por vía telefónica
Junto con el sistema de emergencias comenzó a funcionar en San Jorge el servicio 911 Denuncias, destinado a la recepción de denuncias penales que no requieren una intervención policial inmediata.
El subsecretario de Monitoreo de Programas Estratégicos, Juan Manuel Musuruana, explicó que las denuncias serán recibidas por profesionales del derecho y remitidas en formato digital al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Además, cada persona recibirá un certificado electrónico con un número de seguimiento para consultar el estado del trámite.
Con esta incorporación, el sistema provincial 911 amplía su cobertura en el departamento San Martín, incorporando herramientas para mejorar la coordinación de las emergencias y facilitar el acceso a la realización de denuncias penales por vía telefónica.