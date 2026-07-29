El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 29 de julio que abarca sectores del norte de Entre Ríos, el este de Corrientes y toda la provincia de Misiones. En esas zonas se prevén fenómenos de variada intensidad, algunos de ellos fuertes o puntualmente severos.
Tres provincias bajo alerta amarilla por tormentas fuertes este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias intensas, posible caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
Las autoridades advirtieron que las condiciones meteorológicas podrían generar complicaciones y recomendaron seguir de cerca los informes oficiales durante toda la jornada.
Qué fenómenos se esperan
De acuerdo con el pronóstico, el área bajo alerta será afectada por tormentas aisladas que, en algunos casos, podrían alcanzar fuerte intensidad o presentar características severas.
Los fenómenos estarán acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
Además, se esperan acumulados de lluvia de entre 25 y 40 milímetros, aunque en algunos sectores esos valores podrían ser superados de forma puntual.
Las provincias alcanzadas
La alerta amarilla comprende el norte de Entre Ríos, el este de Corrientes y la totalidad del territorio de Misiones.
Frente a este escenario, las autoridades aconsejan mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre mientras se desarrollen las tormentas.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional recomendó permanecer en lugares seguros durante el temporal y evitar salir de los hogares si no es estrictamente necesario.
También aconsejó no sacar la basura y mantener limpios los desagües para facilitar el escurrimiento del agua. En caso de que una vivienda comience a inundarse, se recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.
Asimismo, es importante mantener cerradas puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio en una construcción o vehículo cerrado si la tormenta sorprende al aire libre.
El organismo recordó que las condiciones pueden modificarse a lo largo del día, por lo que resulta fundamental seguir las actualizaciones oficiales y adoptar las medidas de prevención necesarias ante la evolución del fenómeno.