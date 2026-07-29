Pronóstico

Santa Fe amaneció con cielo cubierto: cómo seguirá el tiempo durante este miércoles

La ciudad de Santa Fe amaneció este miércoles con 14,5°C, cielo cubierto y una humedad del 96%. El viento sopla del sur a 21 km/h y se espera una jornada mayormente nublada, con una máxima de 18°C. El pronóstico extendido anticipa un marcado ascenso de la temperatura hacia el viernes.