Más medidas preventivas

Ante un posible El Niño, Provincia reforzará sectores críticos de la defensa de Alto Verde

El gobierno santafesino confirmó nuevas intervenciones en puntos vulnerables del terraplén donde la erosión y las dificultades de acceso impiden el ingreso de maquinaria pesada. Aseguran que el Paraná se mantiene en niveles normales y destacan que el Gran Santa Fe llega "en una mucho mejor condición" que hace dos años.