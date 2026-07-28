La posibilidad de un nuevo fenómeno El Niño durante los próximos meses mantiene en alerta a los organismos hídricos de Santa Fe. Si bien el río Paraná atraviesa actualmente un período de aguas medias y no se prevén crecidas extraordinarias en el corto plazo, la Provincia acelera trabajos preventivos sobre el sistema de defensas y anunció nuevas intervenciones en Alto Verde, uno de los sectores históricamente más sensibles frente a los eventos hidrológicos.
Ante un posible El Niño, Provincia reforzará sectores críticos de la defensa de Alto Verde
El gobierno santafesino confirmó nuevas intervenciones en puntos vulnerables del terraplén donde la erosión y las dificultades de acceso impiden el ingreso de maquinaria pesada. Aseguran que el Paraná se mantiene en niveles normales y destacan que el Gran Santa Fe llega "en una mucho mejor condición" que hace dos años.
Las tareas estarán concentradas en puntos específicos del terraplén donde el paso del tiempo, la erosión y la ocupación de sectores de la defensa dificultan el ingreso de maquinaria pesada.
El secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Nicolás Mijich, explicó que la defensa este de Alto Verde ya fue incorporada al plan de mantenimiento ejecutado durante los últimos dos años. "Todo lo que es el este de la defensa de Alto Verde estuvo incorporado en esta obra de mantenimiento. Se recuperó la cota del terraplén, se limpiaron canales de guarda y parte de los reservorios", afirmó.
Sin embargo, el funcionario reconoció que aún quedan sectores donde será necesario trabajar con otro tipo de metodología. "Hay una zona de Alto Verde que tiene problemas de acceso. Vamos a trabajar con un procedimiento un poco más a menor escala, tratando de mejorar puntos sensibles de la defensa, porque tenemos dificultades para ingresar con equipos pesados debido a que hay viviendas que invaden zonas de la defensa", explicó.
Según detalló, esas tareas fueron definidas tras reuniones mantenidas con la Municipalidad de Santa Fe y Protección Civil y apuntan a recuperar sectores donde el terraplén perdió altura producto de la erosión o del tránsito permanente. "El terraplén tiene sectores puntuales donde bajó su cota por algún proceso de erosión o de transitabilidad que hay que recuperar", precisó.
El Paraná, en niveles normales
Respecto del comportamiento del principal curso de agua de la provincia, Mijich llevó tranquilidad al señalar que el Paraná permanece dentro de sus valores históricos. "Según los datos emitidos por el Instituto Nacional del Agua estamos en torno a los 3 metros. El promedio histórico de los últimos 30 o 40 años es de 3,12 metros, con lo cual estamos en una altura media", indicó.
El funcionario agregó que "se espera que baje unos centímetros durante la próxima semana y luego vuelva a tener un pequeño repunte de aproximadamente 10 centímetros", por lo que continuará dentro de un escenario de aguas medias.
En paralelo, destacó que la Provincia fortaleció el sistema de monitoreo hidrológico. "Tenemos más de 50 estaciones de la red hidrometeorológica que permiten controlar prácticamente en tiempo real los niveles de los ríos y arroyos. Esa información nos sirve para tomar decisiones y, si fuera necesario, emitir alertas a las autoridades y a la población", sostuvo.
También pidió consultar únicamente información oficial. "El Instituto Nacional del Agua y la página del Gobierno de Santa Fe publican datos concretos sobre alturas de los ríos, precipitaciones y otras variables que permiten evitar desinformación", señaló.
Un sistema de defensas que busca llegar fortalecido
Las obras en Alto Verde forman parte de un programa provincial para fortalecer la infraestructura de las 100 localidades con mayor riesgo hídrico. Según Mijich, ya se intervino en más de 80 de ellas.
En el área metropolitana de Santa Fe, remarcó que por primera vez en más de tres décadas se ejecutó un mantenimiento integral del sistema de defensas. "Trabajamos sobre bombas, estaciones de bombeo, caminos de acceso, limpieza de canales, reservorios y el coronamiento de más del 90% de los terraplenes de la ciudad", enumeró.
En ese marco, también se refirió al terraplén Garello, una obra que despertó inquietud entre vecinos de la costa. "No es que el terraplén no exista ni que haya un hueco por donde pueda ingresar el agua. Lo que resta completar es la protección contra la erosión del río en caso de una crecida", aclaró Mijich.
La Provincia prevé finalizar ese tramo antes de fin de año mediante una inversión cercana a los 15.000 millones de pesos.
Preparados para un escenario más exigente
Para el secretario de Recursos Hídricos, la principal diferencia respecto de años anteriores es que la Provincia llega al posible desarrollo de El Niño con buena parte de la infraestructura ya recuperada. Santa Fe -recordó- posee condiciones naturales que incrementan su vulnerabilidad: una llanura con escasa pendiente, múltiples aportes de cuencas vecinas y más de 10.000 kilómetros de canales que requieren mantenimiento permanente. "Hoy estamos cerquita de completar 5.000 kilómetros de canales en condiciones y tenemos planteado llegar a 7.000 el año que viene. Si hubiésemos empezado a trabajar recién con el pronóstico de El Niño, tendríamos hechos apenas 500 kilómetros y no 5.000", destacó.
En esa línea, sostuvo que la provincia enfrenta este escenario "en una mucho mejor condición que hace dos años y medio", gracias al mantenimiento de la red de canales, las obras de defensa urbana y las nuevas licitaciones para conservar otros 1.000 kilómetros de la red principal, con una inversión cercana a los 18.000 millones de pesos. "Apuntamos primero a proteger la vida de las personas, después sus bienes y finalmente garantizar la transitabilidad durante un evento extremo", concluyó.