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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía informó la lista de tareas previstas para este 29 de julio.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

08:30 - 12:30 Espora, Genesio, Pje. Paraná y Santiago de Chile

08:30 - 12:30 Ruta Nac. N° 168, Víctor Lucca, Estanislao López y Teodora González

Santo Tomé

09:30 - 11:30 Lisandro de la Torre, Santiago del Estero, Peroni y Alfonsina Storni

Sauce Viejo

09:30 - 13:30 Calle 16, Calle 6, Leiva y río Coronda

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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