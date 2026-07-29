Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
La Empresa Provincial de la Energía informó la lista de tareas previstas para este 29 de julio.
Imagen ilustrativa.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:30 - 12:30 Espora, Genesio, Pje. Paraná y Santiago de Chile
08:30 - 12:30 Ruta Nac. N° 168, Víctor Lucca, Estanislao López y Teodora González
Santo Tomé
09:30 - 11:30 Lisandro de la Torre, Santiago del Estero, Peroni y Alfonsina Storni
Sauce Viejo
09:30 - 13:30 Calle 16, Calle 6, Leiva y río Coronda
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
Sobre el Autor
#TEMAS: