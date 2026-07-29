Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Caos vehicular
Corte de tránsito por manifestación. Está habilitada media calzada en Iturraspe antes de llegar a Presidente Perón
Se normalizo el tránsito
En el KM 14, altura de San Lorenzo - Sentido a Rosario
Atención
En Avenida López y Planes casi Luciano Molina se produjo un siniestro vial. Un auto impacto contra una columna de iluminación y un semáforo
Rutas y caminos de la provincia
RN A012: corte total en el cruce con RN 34
Continúa el corte total de la RN A012 en la intersección con la RN 34, debido al inicio de una obra de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Los desvíos establecidos son los siguientes:
Vecinos de los barrios ubicados al norte de la A012: acceso por el camino alternativo paralelo a la ruta, habilitado únicamente para vehículos livianos.
Vecinos de los barrios ubicados al sur de la A012: ingreso y egreso por la banquina habilitada sobre la A012, también exclusivamente para vehículos livianos.
Tránsito pesado: podrá acceder al Parque Industrial de Roldán únicamente por A012 y RN 1V 09.
Se encuentra prohibida la circulación de camiones por la A012 entre RN 1V 09 y RN 34, excepto aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
El tránsito liviano podrá circular desde la RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.
Se solicita respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Por las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, se encuentra operativo un nuevo desvío para quienes circulan en dirección hacia Santo Tomé, en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.
La mano que habitualmente funciona en dirección hacia Santa Fe opera ahora con doble sentido de circulación durante un tramo de aproximadamente 200 metros.
Se recomienda extremar la precaución, prever demoras superiores a las habituales y respetar las indicaciones de tránsito.
Como alternativa, quienes puedan hacerlo pueden optar por la Autopista Rosario-Santa Fe.
Obras de pavimentación en rutas provinciales
Se ejecutan trabajos de pavimentación en distintos puntos de la provincia:
Ruta 10-s: Theobald – RN 9, departamento Constitución.
Ruta 31: Tartagal – Intiyaco, departamento Vera.
Calle Piedrabuena: RN 9 – RP 21, departamento Rosario.
Ruta 91: desvío para tránsito pesado en Timbúes, departamento Iriondo.
Ruta 2: San Justo – RP 281, departamento San Justo.
Avenida Circunvalación de Venado Tuerto: RN 8 – RN 33, departamento General López.
Ruta 96, etapa 1: Miguel Torres – Chovet, departamento General López.
Trabajos de repavimentación
También se desarrollan tareas de repavimentación en:
Ruta 10: RP 70 – Pilar, departamento Las Colonias.
Ruta 21: RN 9 – acceso a Cargill, departamento Rosario.
Ruta 13: RP 66 – San Jorge, departamento San Martín.
Rutas 23 y 39: desde el límite con Córdoba hasta Arrufó, departamento San Cristóbal.
Ruta 1: Alejandra – puente sobre el arroyo El Gusano, departamento San Javier.
Ruta 5: RP 2 – Recreo, departamento La Capital.
Ruta 6: Gessler – Loma Alta, departamento San Jerónimo.
Ruta 41-s: Bernardo de Irigoyen – AP01, departamento San Lorenzo.
Obras y construcción de rotondas
Hay trabajos en ejecución en distintos puntos de la provincia, entre ellos:
RN 8, RN 33, calle Espora y Rotonda El Hinojo, en las rotondas de la Circunvalación de Venado Tuerto.
RP 14 / RP 96, en Miguel Torres, en el cruce con RP 93.
RP 70, en Esperanza, en los cruces con RP 6 Este y RP 6 Oeste.
Avenida Newbery, en el acceso al Aeropuerto de Rosario.
RP 13, en Carlos Pellegrini, en el cruce con RP 66.
RP 39 / RN 34, en Arrufó.
RP 5 / RP 2, en el departamento La Capital.
Obras en puentes
Continúan diferentes trabajos vinculados con puentes y accesos:
Ruta 98-s: puente sobre el arroyo El Rey y aliviadores, en el tramo Moussy–La Sarita, departamento General Obligado.
Tercera Vía Reconquista–Avellaneda: pavimentación de puente y rotondas, departamento General Obligado.
Ruta 4: ensanche de puentes entre Elisa y San Cristóbal, departamento San Cristóbal.
Ruta 39: trabajos en puentes sobre el río Salado y recomposición de taludes, departamento San Justo.
Nuevo puente carretero sobre RN 11: Santa Fe–Santo Tomé, departamento La Capital.
Ruta 32: puente sobre el arroyo Pindó, entre RN 11 y Puerto Ocampo, departamento General Obligado.
Ruta 32: trabajos en los puentes Quencho y Caree, entre RN 11 y Puerto Ocampo, departamento General Obligado.
Autopista Santa Fe - Rosario
En el KM 14, altura de San Lorenzo - Sentido a Rosario. Despiste de un camión con obstrucción de calzada. - Circular con precaución
En el km 11, altura de Fray Luis Beltran - Sentido a Santa Fe. Camión con avería mecánica. - Circular con precaución.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Mariano Comas entre P.Vittori y Av. Aristóbulo del Valle (14.00 - 15.30 hs) Obras de Assa.
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Línea 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Línea 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.