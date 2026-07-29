Durante décadas, cruzar el Puente Carretero en bicicleta implicó convivir con el intenso tránsito de autos, colectivos y camiones. Y algunas veces terminó en tragedia. Con la construcción del nuevo viaducto, esa realidad pretende comenzar a cambiar: la obra incorpora una ciclovía exclusiva que, una vez conectada con la red existente y proyectada de Santa Fe, permitirá unir por primera vez Santo Tomé con la Ciudad Universitaria a través de un recorrido seguro para ciclistas y peatones.
Cómo será la ciclovía metropolitana que promete cambiar la movilidad entre Santa Fe y Santo Tomé
La obra del nuevo viaducto no sólo busca resolver el histórico cuello de botella del tránsito entre ambas ciudades. También incorporará un corredor exclusivo para bicicletas que, integrado a las ciclovías de la capital provincial, permitirá llegar desde Santo Tomé hasta el polo universitario de barrio El Pozo de manera segura y sustentable.
La transformación va mucho más allá de sumar un carril para bicicletas. El nuevo corredor metropolitano abrirá una alternativa de movilidad para miles de personas que diariamente viajan entre ambas ciudades, especialmente estudiantes, docentes y trabajadores que tienen como destino el campus de la Universidad Nacional del Litoral en barrio El Pozo.
"La traza se transformará en una de las primeras ciclovías metropolitanas en conectar directamente dos ciudades", destacó el intendente Juan Pablo Poletti durante una recorrida por la obra realizada la semana pasada.
El mandatario explicó que un vecino de Santo Tomé podrá desplazarse íntegramente por infraestructura destinada a la movilidad sustentable hasta la Costanera santafesina y la Ciudad Universitaria, atravesando el Puente Colgante y enlazando con las ciclovías existentes. "Aún no se llega a dimensionar plenamente el impacto que tendrá esta obra para la protección de los ciclistas y el cuidado del ambiente", afirmó.
El desafío ahora está en unir todas las piezas
La obra provincial contempla la ciclovía sobre el nuevo Puente Carretero, pero el siguiente paso será integrarla al entramado urbano santafesino para conformar un recorrido continuo. "Lo que queda por resolver ahora es la conectividad entre el puente y la calle Intendente Irigoyen —entre barrio Centenario y Chalet—, que es parte de la obra de Provincia", explicó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo.
El funcionario señaló que "ese tramo se va a ensanchar y allí habrá que proyectar el tramo de ciclovía". Desde allí, el recorrido enlazará con la nueva ciclovía de avenida J. J. Paso hasta el Parque del Sur. "Allí vamos a iniciar ahora una nueva ciclovía por avenida Presidente Illia y Sylvestre Begnis hasta 3 de Febrero", adelantó Mastropaolo.
Ese trayecto bordeará todo el parque y luego continuará por un espacio verde cercano a calle Cruz Roja. "Más adelante continuará por un sector verde cercano a calle Cruz Roja para conectar con el tramo final de la actual ciclovía de Alem y 27 de Febrero, que viene de la Ciudad Universitaria y culmina hoy en el Puerto", agregó.
De esa manera, quienes crucen desde Santo Tomé podrán continuar viaje hacia el centro de Santa Fe, la Costanera Este y la Ciudad Universitaria utilizando una red casi ininterrumpida de ciclovías.
Un cambio para la vida cotidiana
Aunque el nuevo Puente Carretero es una obra pensada para mejorar la circulación vehicular entre ambas ciudades, la incorporación de la ciclovía puede terminar siendo una de sus mayores transformaciones urbanas.
El corredor facilitará los desplazamientos diarios sin necesidad de utilizar el automóvil, reducirá los riesgos para quienes hoy circulan en bicicleta por una de las conexiones más transitadas del área metropolitana y promoverá una forma de movilidad con menor impacto ambiental.
La Ciudad Universitaria aparece como uno de los principales destinos de ese recorrido. Cada jornada, miles de estudiantes, docentes y no docentes llegan hasta el campus de la UNL desde distintos puntos del área metropolitana. Para muchos santotomesinos, la bicicleta podrá convertirse en una opción real para realizar ese trayecto de manera segura, algo que hasta ahora resultaba complejo por las condiciones del antiguo puente.
Una obra estratégica
Financiada por el Gobierno de Santa Fe con una inversión superior a los 37.500 millones de pesos, la construcción del nuevo Puente Carretero registra un avance del 65 % en la infraestructura principal y del 60 % en los accesos viales.
Actualmente continúan los trabajos de hormigonado de los accesos, el montaje de vigas —a razón de dos vanos por semana— y la colocación de los últimos pilotes sobre el cauce principal del río. Paralelamente, se ejecutarán defensas costeras sobre la margen de Santo Tomé para proteger la estructura frente a la erosión.
Durante una recorrida por los trabajos, Poletti sostuvo que "la obra permitirá poner fin al caos vehicular y brindar previsibilidad y orden a miles de vecinos que transitan a diario entre ambas localidades".
Por su parte, el senador por el departamento La Capital, Julio "Paco" Garibaldi, recordó durante la recorrida por la obra que "se trataba de un puente prometido durante mucho tiempo y nunca cumplido" y destacó que la ejecución "no se detuvo ni un solo día desde su inicio", aun en un contexto nacional marcado por la paralización de gran parte de la obra pública.
Más allá del impacto sobre el tránsito, la futura ciclovía metropolitana aparece como una de las innovaciones más significativas del proyecto. Si las conexiones urbanas previstas se completan, por primera vez será posible recorrer en bicicleta el trayecto entre Santo Tomé y la Ciudad Universitaria a través de un corredor pensado específicamente para quienes eligen una movilidad más segura y sustentable.