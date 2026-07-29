Del Puente Carretero a Ciudad Universitaria

Cómo será la ciclovía metropolitana que promete cambiar la movilidad entre Santa Fe y Santo Tomé

La obra del nuevo viaducto no sólo busca resolver el histórico cuello de botella del tránsito entre ambas ciudades. También incorporará un corredor exclusivo para bicicletas que, integrado a las ciclovías de la capital provincial, permitirá llegar desde Santo Tomé hasta el polo universitario de barrio El Pozo de manera segura y sustentable.