Mientras avanzan los trabajos sobre el nuevo puente Carretero, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, recorrió las obras junto al senador capitalino, Julio Garibaldi.
La ciclovía del nuevo Carretero, una de las grandes novedades de la obra sobre el río Salado
El nuevo viaducto contará con un carril exclusivo para bicicletas y conectará ambas ciudades. Poletti puso como ejemplo un estudiante santotomesino que podría ir hasta la UNL pedaleando.
En la oportunidad, el mandatario local resaltó una de las grandes novedades que tendrá el viaducto que se construye sobre el río Salado, pegado al histórico Carretero.
El intendente habló del espacio para bicicletas que tendrá el puente y que permitirá una conexión segura para ciclistas de ambas ciudades del departamento La Capital.
“La traza se transformará en una de las primeras ciclovías metropolitanas en conectar directamente dos ciudades”, manifestó el intendente.
Poletti detalló que un estudiante de Santo Tomé podrá desplazarse de forma completamente segura y llegar hasta la Costanera y al polo universitario ubicado en barrio El Pozo, cruzando por el tradicional Puente Colgante, en declaraciones que divulgó la comunicación oficial del municipio.
El intendente concluyó: “Aún no se llega a dimensionar plenamente el impacto que tendrá esta obra para la protección de los ciclistas y el cuidado del ambiente”.
Al mismo tiempo, se aprovechó la oportunidad para informar que la obra presenta un avance del 65 % en la infraestructura del puente y del 60 % en la parte vial, consolidándose como una de las intervenciones más importantes para el área metropolitana.
“La obra permitirá poner fin al caos vehicular y brindar previsibilidad y orden a miles de vecinos que transitan a diario entre ambas localidades”, señaló Polettí. En esa línea, sostuvo que la Municipalidad avanzará con la extensión de la ciclovía hacia el interior de la capital provincial, impulsando un modelo urbano orientado hacia la movilidad sustentable.
La recorrida
Durante la recorrida, las autoridades constataron las tareas de hormigonado que se completan en la calzada norte del acceso santafesino. Asimismo, se confirmó que a partir del próximo lunes se pondrán en marcha los desvíos de tránsito correspondientes para iniciar los trabajos en el lado sur, en inmediaciones de Cilsa.
En simultáneo, sobre la margen de Santo Tomé se finalizan las intervenciones en calle Mitre –que demandarán unas dos semanas más para su habilitación– y se intervendrá de manera parcial la avenida 7 de Marzo, manteniendo el flujo vehicular activo.
Detalles técnicos y plazos de la obra
En lo que respecta a la estructura propia del viaducto, las cuadrillas trabajan a ritmo constante montando vigas y completando dos vanos por semana.
En el cauce principal del río se intensifican las tareas operativas para colocar los últimos cinco pilotes necesarios para finalizar la totalidad de la infraestructura del puente. Esta etapa representa el desafío técnico de mayor complejidad debido a las condiciones del cauce y la dinámica propia del río.”
A la par del desarrollo sobre el cauce del río, se iniciarán los trabajos de protección sobre el sector costero de Santo Tomé. Estas tareas contemplan la edificación de un sistema de defensas sobre el cauce principal con el objetivo de prevenir erosiones hídricas y garantizar la estabilidad del terreno a largo plazo.
Con estos trabajos, el nuevo Puente Carretero continúa avanzando conforme a los plazos previstos y se consolida como una infraestructura clave para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la integración entre Santa Fe y Santo Tomé.