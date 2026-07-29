“Hola, soy el Brigadier General Estanislao López...”. Con esa bienvenida comienza una experiencia interactiva en una plataforma web: conversar con el referente del federalismo argentino mediante un asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial (IA). La propuesta se encuentra disponible de manera gratuita en www.brigadierlopez.ar y fue creada por Thiago Alberto Llorente, estudiante de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, y Santiago Ferrero, alumno de la Licenciatura en Dirección de Negocios de la Uces.
Preguntale al Brigadier Estanislao López: dos jóvenes crearon un asistente histórico con IA
Dos jóvenes santafesinos desarrollaron una plataforma gratuita para acercar la figura del caudillo a las nuevas generaciones. El sitio permite conversar con el prócer en primera persona, consultar documentos históricos y acceder a materiales para docentes y estudiantes.
El proyecto surgió con motivo de los 240 años del nacimiento del Brigadier General Estanislao López (1786-2026), cuando ambos chicos cursaban el 5to año del Colegio Inmaculada de Santa Fe.
“Nació a fines de 2025, cuando todavía estábamos en el colegio. Veíamos que la historia de nuestra provincia suele enseñarse con métodos tradicionales y sentimos que había una desconexión entre la importancia histórica de Santa Fe y la forma en que hoy consumimos información. Entonces nos preguntamos: ¿Cómo podemos hacer para que la figura de López y nuestro patrimonio histórico resuenen en el idioma del siglo XXI?”, contaron Alberto Llorente y Ferrero en diálogo con El Litoral.
Asimismo, indicaron que “a partir de tomar otros próceres vimos que faltaba enseñanza sobre el Brigadier, que es el Patriarca de la Federación y el creador de la primera constitución provincial del país en 1819. Fue una figura de consenso, orden institucional y defensa irrenunciable del federalismo".
"En momentos donde en Argentina se vuelve a debatir el rol de las provincias y la autonomía, recuperar la visión de López desde Santa Fe es clave. Defendió la provincia estratégicamente y armó un buen equipo”, consideraron.
De esa inquietud nació una plataforma web que sus creadores definen como un “activo cultural”, pensada para estudiantes, docentes, investigadores, turistas y cualquier persona interesada en conocer la historia santafesina mediante herramientas digitales.
Un Brigadier que conversa
El corazón del proyecto es “El Despacho del Brigadier”, donde se le puede preguntar en primera personal mediante un chatbot entrenado para responder preguntas como si fuera el propio Estanislao López. “No somos expertos en el Brigadier. Lo que hicimos fue entrenar un chatbot para que responda como si fuera él, utilizando información histórica rigurosa que nosotros fuimos cargando”, explicaron los jóvenes.
El sistema funciona desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tablet o computadora. Incluso, al ingresar al sitio, el usuario escucha una bienvenida del Brigadier con voz generada con inteligencia artificial.
Los desarrolladores remarcaron, sin embargo, que la herramienta no busca reemplazar el estudio tradicional. “Es una ayuda adicional, no reemplaza un libro ni la bibliografía. Seguimos alimentando al algoritmo con más información e incluso si algún historiador quiere aportar datos o precisar algún hecho histórico, se pueden comunicar con nosotros. En la página están nuestros mails", señalaron.
Varias herramientas
Además del asistente conversacional, la plataforma reúne una línea de tiempo con los principales hitos del Brigadier, mapas históricos, documentos explicados, cartas, partes militares, una galería con aliados y rivales políticos -clasificados entre federales y unitarios-, canciones vinculadas a su figura y recursos didácticos.
Uno de los apartados está orientado al ámbito educativo. Allí los docentes pueden encontrar propuestas para actos escolares con glosas incluidas, palabras alusivas adaptadas según el nivel educativo y actividades grupales e incluso orientaciones para preparar el tradicional busto del Brigadier.
“Sabemos que para los docentes organizar el acto del 22 de noviembre (nacimiento del Brigadier), del 15 de junio (su fallecimiento) o trabajar en clase por el 26 de agosto (Estatuto de 1819) suele requerir mucho tiempo de búsqueda. Queremos que esta plataforma de divulgación histórica e interacción cívica sea un aliado cotidiano para las aulas santafesinas y no solamente una página de consulta ocasional”, sostuvieron Alberto Llorente y Ferrero.
También incorpora trivias para aprender jugando y explicaciones sobre la vestimenta de los Blandengues.
Historia con rigor
Para entrenar al algoritmo, los jóvenes recurrieron a una amplia base documental. Utilizaron trabajos de historiadores santafesinos como Nidia Orbea de Fontanini, Leoncio Gianello, José Luis Busaniche y Manuel M. Cervera; investigaciones sobre el Estatuto de 1819 e historia constitucional de Emilio Ravignani. También publicaciones oficiales y artículos periodísticos -como los del diario El Litoral-, además de fuentes primarias como cartas del propio López o el texto original de la primera Constitución provincial.
“Entrenar el algoritmo no es una tarea sencilla porque existe muchísima información. Buscamos un anclaje historiográfico riguroso y contrastamos los textos con fuentes primarias para garantizar la mayor precisión posible”, explicaron los jóvenes.
Los creadores consideran que la principal diferencia respecto de otras propuestas de divulgación es la combinación entre una nueva tecnología cada vez más utilizada como la IA y la rigurosidad histórica.
“No es un PDF ni una enciclopedia digital. La inteligencia artificial permite una interacción mucho más cercana y dinámica sin perder exactitud académica. Además, es una iniciativa hecha para acercar nuestro patrimonio histórico utilizando el lenguaje y las herramientas de esta época”, concluyeron los estudiantes universitarios.