Plataforma interactiva

Preguntale al Brigadier Estanislao López: dos jóvenes crearon un asistente histórico con IA

Dos jóvenes santafesinos desarrollaron una plataforma gratuita para acercar la figura del caudillo a las nuevas generaciones. El sitio permite conversar con el prócer en primera persona, consultar documentos históricos y acceder a materiales para docentes y estudiantes.