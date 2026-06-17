Los últimos días del Brigadier

Retrato de Doña Josefa Rodríguez del Fresno, esposa del Brigadier General Estanislao López, quien escribió a Juan Manuel de Rosas: "Mis ojos son demasiado pequeños para derramar por ellos todas las lágrimas con que debo llorar a mi López". Obra de Carlos Enrique Pellegrini, existente en el Museo del Convento de San Francisco (Santa Fe).