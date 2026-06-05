En 1936 se cumplieron 150 años del nacimiento del Brigadier General Estanislao López. Aunque las expresiones conmemorativas de una provincia intervenida no fueron tan relevantes como las de 1938, cuando se lo recordó con motivo del centenario de su fallecimiento, hubo una que logró proyectarse hasta nuestros días.
Las "Aleluyas del Brigadier" de Mateo Booz
La novela de Mateo Booz sobre Estanislao López revive la historia santafesina con una narrativa vibrante, combinando hechos reales con ficción creativa.
Se trata de la publicación de "Aleluyas del Brigadier", la novela de Mateo Booz cuya inminente aparición anunciaba El Litoral del 17 de agosto de ese año. El aviso definía a la obra como "una visión ardiente y colorista de la historia política y social del Santa Fe de los comienzos del siglo pasado (XIX), con sus intrigas y pasiones, sus infortunios y sus glorias".
El libro aparecería en el transcurso de esa semana, como "un grueso volumen -decía el diario- esmeradamente impreso en los talleres gráficos de El Litoral". Costaría 2 pesos. Anunciaba el diario "una biografía novelada del General Estanislao López" y en su prólogo, el mismo Mateo Booz la presentaba como "un esbozo del brigadier general Estanislao López y un cuadro de la atmósfera moral que lo rodeaba".
Y aclaraba después que "la inventiva solo ha obrado en lo circunstancial y sujeta a intuiciones lógicas. Los sucesos fundamentales y cuanto atañe al movimiento vital del brigadier, proviene de los legajos del Archivo Histórico de la Provincia".
El escritor
Miguel Ángel Correa, que adoptó el seudónimo de Mateo Booz, nació en Rosario el 8 de agosto de 1881. Tras una etapa en la que se dedicó al periodismo en su ciudad natal, se instaló en Santa Fe, cautivado por su historia y sus costumbres provincianas.
Hacia 1920 dejó el periodismo para consagrarse a la escritura narrativa, destacándose pronto como cuentista y novelista. Desde sus inicios en la prensa rosarina estuvo vinculado al Partido Demócrata Progresista (PDP), siendo su hermano Francisco uno de sus líderes.
Hay que destacar que Booz hizo de Santa Fe el tema recurrente de su obra. Su gente, su historia, sus hombres ilustres, su cultura, la atmósfera de la ciudad provinciana, proyectándose también a otros espacios de la provincia.
Su prosa llana y ágil, de párrafos cortos, mediante la que desenvuelven historias creíbles, cautivó a un extendido público lector. Como Juan José Saer, hizo de Santa Fe el territorio de una experiencia tan exclusiva como universal.
La novela histórica fue uno de sus géneros más logrados, destacándose "El tropel" y "Aleluyas del Brigadier", obras que merecieron distintas ediciones, algunas de ellas aparecidas en Buenos Aires. En 1999, la Universidad Nacional del Litoral hizo una recopilación de sus cuentos en dos gruesos tomos, divididos sus temáticas en "Ciudades" (tomo I) y en "Pueblos, islas, campos y selvas" (tomo II).
Mateo Booz falleció en Santa Fe el 16 de mayo de 1943, cuando, sin moverse de su provincia, era reconocido como uno de los grandes cultores de la narrativa nacional.
Contexto político de la década
Me ha llamado la atención que las "Aleluyas" no produjeran congratulaciones como las que se hicieron públicas en 1932, con motivo de la aparición de "El Tropel".
En aquella oportunidad la sociedad santafesina había dirigido a Mateo Booz diversas demostraciones, entre las que se destacó el banquete ofrecido en el Club del Orden el 21 de mayo. En cambio, tras la aparición del libro dedicado al Brigadier, no hubo manifestaciones semejantes. Quizás haya que buscar la explicación en los cambios políticos de aquellos días.
Cuando aparece "El tropel", gobierna la provincia el PDP, con Luciano Molinas como gobernador desde el 20 de febrero de 1932 al 4 de octubre de 1935, año en que la Nación intervino el territorio provincial. Booz había cumplido importantes funciones en dicha administración, como la de subsecretario de Gobierno y la de presidente del Consejo de Educación.
Al final de la etapa, fue designado director de la Biblioteca y Archivo Histórico, pero solo pudo desempeñarse allí entre agosto y noviembre. Booz había reemplazado al historiador Félix Barreto y fue suplantado por José María Funes, tras un decreto del interventor Manuel Alvarado.
Es por ello que Mateo Booz explica en el prólogo de su libro que, para documentarse, había examinado cuidadosamente los legajos del Archivo, "hasta que se estimó oportuno arrojarme de ese lugar (...)" y "¡Que me fuera a hacer historias a otra parte!" El periodista Ismael Lozano condenó desde las páginas de El Litoral la cesantía de Mateo Booz, en un artículo aparecido el 28 de noviembre.
En ese escrito se destacan sus méritos intelectuales, reconocidos tanto en la provincia como en Buenos Aires a partir de "Santa Fe, mi país" y "El tropel", entendiéndose que la medida se debía al hecho de que el escritor era hermano de Francisco Correa, el importante dirigente fallecido el 2 de febrero de ese año, y que es el "Pancho" al que Mateo Booz dedica sus "Aleluyas".
Más allá del posible vacío que recibiera el libro en los círculos vinculados al gobierno, la primera edición de El Litoral se reprodujo en varias oportunidades en Santa Fe y en Buenos Aires, y formó parte de la selecta colección que el mismo diario editó en 1955 en los talleres de Castellví, junto a títulos de Leoncio Gianello, José Luis Busaniche, Nicolás Fasolino y Antonio Serrano, entre otros.
La ficción no es verdad ni es mentira
Ricardo Piglia quizás sea uno de los más agudos analistas del concepto de ficción, idea que aparece como una tercera categoría para quien escribe y para quien lee algo que, de antemano, sabe que mezcla elementos de la realidad con el ejercicio de la imaginación. No es verdad ni es mentira, es ficción.
Por otro lado, los historiadores sabemos que nuestros escritos, aun cuando sean producto de un método investigativo, no han de superar la categoría de una representación del pasado, que quiere ser verdadera, pero que puede modificarse mediante otros análisis y otros aportes documentales.
Entre ficción y representación, se desenvuelven las "Aleluyas del Brigadier" en diez capítulos divididos en treinta y seis estampas. Recién en el tercer capítulo asume López el poder, dedicados los primeros a su formación y a la definición de una provincia autónoma.
A lo largo de su obra pone Booz en boca de testigos la narración de los hechos, apelando al Diario de Manuel Ignacio Diez de Andino (testimonio real) o las cartas que escribe a su madre Agucho Freyre en campaña (testimonio ficticio). El último capítulo narra la etapa final del Brigadier, su enfermedad y su muerte.
Con respecto al título de la obra, Booz aclara en el prólogo su significado. Quiere evocar "los pliegos de 'aleluyas' que vendían en la calle por unos cobres y que eran pan que nutría la imaginación de los chicos de mi tiempo". Una especie de historietas "bien entintadas" que contaban vidas de personajes reales o imaginarios.
El libro de Booz no contiene solamente la vida novelada de Estanislao López, incluye también tres relatos. El primero, titulado "El amor y la política", se refiere a los noviazgos santafesinos de los constituyentes del 53. El segundo, "Soldados y almaceneros", desarrolla una historia familiar del Pago de los Arroyos. Y el tercero, se compone de un breve conjunto de "Relatos de antaño".
Cuando aparecen las "Aleluyas", son pocas las biografías dedicadas a López. La de Ramón J. Lassaga de 1881, la del propio Busaniche de 1927 y la de Modesto Álvarez Comas, con varias ediciones desde 1920. El nuevo libro ponía al alcance de un público más amplio y variado la obra y la figura de uno de los mayores protagonistas en el proceso temprano de la construcción del estado nacional argentino.
Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos, en el año del 240° Aniversario del nacimiento del Brigadier General Estanislao López.