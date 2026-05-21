A cincuenta años de su fundación: 1976-2026 (I)

Los inicios de la Filial Santa Fe de la Sociedad Argentina de Escritores

Osvaldo Robledo Fierro, un promotor literario, fue clave en la fundación de esta filial santafesina, destacando el pluralismo desde sus inicios. Bajo el liderazgo de Hugo Mandón, la institución promovió la diversidad ideológica en un contexto de represión, buscando proteger a los escritores.