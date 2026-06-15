El Gobierno de Santa Fe rindió homenaje al Brigadier General Estanislao López al conmemorarse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Las actividades oficiales se iniciaron con la colocación de ofrendas en el Convento San Francisco, donde descansan los restos de quien gobernara la provincia entre 1818 y 1838. Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la Casa del Brigadier para desarrollar el acto central, que estuvo acompañado por una convocatoria popular en la Plaza 25 de Mayo, visitas guiadas en la Casa de Gobierno y museos abiertos.
Pullaro: “Las ideas del Brigadier López siguen vigentes en un país que se dice federal, pero que no reparte los recursos con las provincias”
El gobernador encabezó el acto central en la Casa del Brigadier en el marco de los homenajes institucionales y populares que conmemoraron el legado vigente del caudillo santafesino, a 188 años de su fallecimiento. Allí dijo que la Provincia hoy defiende el federalismo “con las herramientas que nos da el sistema democrático en un debate sincero y público para pelear y reivindicar las ideas de López, que no son más que la lucha por la libertad y por la igualdad”.
El gobernador Maximiliano Pullaro presidió la ceremonia y manifestó sentirse honrado “de estar en la Casa del Brigadier Estanislao López un año más, y venir como gobernador de esta provincia Invencible. Venir a conmemorar su vida, a recordar su paso por la historia grande, pero fundamentalmente venir a decir: aquí estamos presentes para que su legado pueda tener la vigencia por la cual se pensó en ese momento”.
Además de recordar sus logros militares y sus ideas pioneras en la lucha por la Revolución de Mayo, la defensa de la soberanía sobre Malvinas y la educación igualitaria para las mujeres, Pullaro señaló que “las ideas del Brigadier siguen vigentes en un país que se dice federal, pero que no reparte los recursos con las provincias; en el que cada vez vemos más compatriotas están por debajo de la línea de indigencia o de la línea de pobreza; y que no mira la infraestructura productiva para que salgamos adelante”.
Finalmente enfatizó que “nosotros hoy no vamos a defender el federalismo con ejércitos, lo vamos a hacer con las herramientas que nos da el sistema democrático en un debate sincero y público para pelear y reivindicar esas ideas, que no son más que la lucha por la libertad y por la igualdad”. Y concluyó: “Los santafesinos nacimos rebeldes, no tenemos miedo, y pretendemos construir un sistema republicano para tener una Argentina más justa”.
Identidad y federalismo
La ministra de Cultura, Susana Rueda, remarcó la importancia de sostener la Casa Museo del Brigadier, en la capital provincial, en paralelo a otras formas de recuperar la figura del caudillo santafesino como la publicación reciente de la biografía “Caudillo de una provincia invencible”.
“La historia nos señala como un hilo rojo que las mismas reivindicaciones que defendió el brigadier Estanislao López en aquellos momentos dramáticos siguen presentes en la actualidad. Seguimos unidos en estas reivindicaciones históricas que lleva adelante también nuestro gobernador Maximiliano Pullaro para defender los intereses de los santafesinos”, reflexión Rueda.
A su turno, el representante de la Junta Provincial de Estudios Históricos, José Larker, repasó la lucha por la autonomía provincial y el régimen federal, del líder santafesino, en la que “combinó la discusión política y la búsqueda de acuerdos, con el enfrentamiento armado cuando la vía pacífica resultó imposible”. Finalmente, recordó que “murió serenamente entre los suyos el 15 de junio de 1838 en este lugar. Su accionar inició la construcción de un nuevo orden social y político”.
Finalmente, el coordinador del Gabinete de la Municipalidad de Santa Fe, Víctor Hadad, en representación del intendente Juan Pablo Poletti, reivindicó la figura de López y remarcó que “es el padre fundador, silenciado de la República Argentina”. Y aseguró que “nadie en el país combatió tanto y nadie intentó organizar el territorio como él, participando en 29 pactos, algunos de ellos mencionados en el Preámbulo de la Constitución Nacional”.
El encuentro contó con la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; el senador por La Capital, Julio “Paco” Garibaldi; ministros, ministras y secretarios del Ejecutivo provincial; legisladores; el presidente de la Junta de Estudios Históricos de la Provincia, Alejandro Damianovich, junto a miembros de la entidad; descendientes del Brigadier y representantes del Instituto Lopeciano, entre otros.
Paralelamente, la Plaza 25 de Mayo se transformó en el escenario de una fiesta popular para toda la familia que incluyó kermés, espectáculos circenses, funciones de títeres, juegos y una feria de emprendedores con gastronomía tradicional, entre otras propuestas.