Santa Fe

Pullaro: “Las ideas del Brigadier López siguen vigentes en un país que se dice federal, pero que no reparte los recursos con las provincias”

El gobernador encabezó el acto central en la Casa del Brigadier en el marco de los homenajes institucionales y populares que conmemoraron el legado vigente del caudillo santafesino, a 188 años de su fallecimiento. Allí dijo que la Provincia hoy defiende el federalismo “con las herramientas que nos da el sistema democrático en un debate sincero y público para pelear y reivindicar las ideas de López, que no son más que la lucha por la libertad y por la igualdad”.