La ciudad de Santa Fe será escenario este lunes 15 de junio de una nueva conmemoración del Paso a la Inmortalidad del Brigadier General Estanislao López. Con actividades gratuitas para toda la familia, el Gobierno provincial organizó una jornada que combinará actos protocolares, propuestas culturales, espectáculos, gastronomía y recorridos históricos en distintos espacios emblemáticos del casco histórico.
Santa Fe homenajea al Brigadier López con una gran fiesta popular en el corazón de la ciudad
En el 188° aniversario del fallecimiento del Brigadier General Estanislao López, el Gobierno de Santa Fe realiza una jornada de homenajes, actividades culturales, visitas guiadas y propuestas recreativas en el casco histórico de la capital provincial. La celebración busca reivindicar el legado del "Patriarca de la Federación" con una fiesta popular abierta a toda la comunidad.
La celebración comenzará a las 15 con la tradicional colocación de ofrendas florales en el Convento de San Francisco, donde descansan los restos del histórico caudillo santafesino. Luego, desde las 15.30, se desarrollará el acto oficial en la Casa del Brigadier, ubicada sobre avenida General López, con la participación de autoridades provinciales y municipales.
En paralelo, la Plaza 25 de Mayo se convertirá en el centro de una fiesta popular que incluirá feria de emprendedores, degustación de comidas típicas, espectáculos circenses, funciones de títeres, juegos para niños y activaciones vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Además, entre las 15.30 y las 18.30, la Casa de Gobierno abrirá sus puertas para visitas guiadas gratuitas que permitirán recorrer distintos espacios del edificio, incluido el despacho del gobernador. Los recorridos estarán acompañados por relatos históricos sobre la figura del Brigadier.
El legado del Patriarca de la Federación
La actividad se enmarca en el 188° aniversario del fallecimiento de Estanislao López, una de las figuras más influyentes de la historia santafesina y argentina. Gobernó la provincia entre 1818 y 1838 y es recordado como el "Patriarca de la Federación" por su defensa de las autonomías provinciales frente al centralismo porteño. Su protagonismo fue determinante en la firma del Tratado del Pilar de 1820, considerado uno de los antecedentes fundamentales del federalismo argentino.
La fecha constituye uno de los feriados provinciales más significativos para Santa Fe y, desde hace décadas, es motivo de actos oficiales, homenajes y actividades culturales orientadas a rescatar la identidad histórica de la provincia.
Una tradición recuperada
En los últimos años, los gobiernos provinciales han buscado reforzar el perfil popular de esta conmemoración, trasladando parte de las actividades al espacio público y promoviendo propuestas recreativas para vecinos y turistas. La actual gestión profundizó esa línea con jornadas abiertas que combinan memoria histórica, patrimonio cultural y entretenimiento familiar.
Como complemento de la programación, permanecerán abiertos con acceso libre y gratuito el Museo Etnográfico y Colonial "Juan de Garay", el Museo Histórico Provincial "Brigadier General Estanislao López", el Museo Provincial de Bellas Artes "Rosa Galisteo de Rodríguez" y la propia Casa del Brigadier, donde también se realizarán visitas guiadas especiales durante la tarde.
La propuesta apunta a convertir el feriado provincial en una celebración de la historia santafesina, poniendo en valor la figura de quien gobernó la provincia durante dos décadas y dejó una huella decisiva en la construcción política e institucional del país.