Este lunes

Santa Fe homenajea al Brigadier López con una gran fiesta popular en el corazón de la ciudad

En el 188° aniversario del fallecimiento del Brigadier General Estanislao López, el Gobierno de Santa Fe realiza una jornada de homenajes, actividades culturales, visitas guiadas y propuestas recreativas en el casco histórico de la capital provincial. La celebración busca reivindicar el legado del "Patriarca de la Federación" con una fiesta popular abierta a toda la comunidad.