El Instituto Artiguista de Santa Fe y la Municipalidad de Santa Fe llevarán adelante durante junio el ciclo de mesas redondas y conferencias “La tradición federal de Santa Fe”, una iniciativa destinada a promover el análisis y la reflexión sobre uno de los pilares de la identidad política e institucional de la provincia.
Un ciclo de conferencias y mesas redondas pondrá en debate la tradición federal de Santa Fe
La propuesta es organizada por el Instituto Artiguista de Santa Fe y la Municipalidad. Se desarrollará durante junio en la Biblioteca Municipal y reunirá a investigadores, escritores y especialistas para reflexionar sobre el legado histórico del federalismo santafesino y su vigencia en la actualidad.
La actividad se desarrollará los días 12, 18 y 25 de junio, a partir de las 18, en la Biblioteca Municipal, ubicada en Cortada Falucho 2450. Los encuentros serán de acceso libre y gratuito.
La propuesta reunirá a investigadores, escritores y especialistas vinculados a la historia política e institucional santafesina y buscará recuperar el valor de una tradición que tuvo en el Brigadier Estanislao López a uno de sus máximos exponentes.
También pondrá el foco en la trascendencia histórica del Estatuto Provisorio de 1819, considerado el primer cuerpo constitucional de la actual República Argentina.
Desafíos del federalismo
Desde la organización explicaron que el ciclo apunta no sólo a revisar episodios centrales de la historia provincial, sino también a reflexionar sobre la vigencia del federalismo como idea política y sobre los desafíos que enfrenta en el presente.
En ese sentido, las jornadas buscarán rescatar el pensamiento y la acción de distintos protagonistas de la historia santafesina que, más allá de sus diferencias coyunturales, coincidieron en la defensa de la autonomía provincial como una bandera fundamental.
El ciclo se abrirá el 12 de junio con la conferencia “El federalismo en el presente: desafíos y perspectivas”, a cargo de Luis María Caterina. La exposición abordará el significado contemporáneo del federalismo y las tensiones que atraviesan actualmente la relación entre las provincias y el poder central.
La segunda jornada tendrá lugar el 18 de junio y estará dedicada a uno de los ejes históricos y económicos más relevantes para la región. Bajo el título “El Puerto de Santa Fe: significado histórico y proyección actual”, se desarrollará una mesa redonda integrada por Alejandro Damianovich, Víctor Hadad y Carlos Arese.
El cierre del ciclo será el 25 de junio con la conferencia “Estanislao López y la reafirmación de una provincia federal”. Estará a cargo del periodista, escritor y licenciado en Ciencia Política Gustavo Battistoni, autor de diversas publicaciones vinculadas a la historia del Litoral argentino, entre ellas Disidentes y olvidados, Estanislao López, nuestro contemporáneo y Federalistas del Litoral.
Espacio de encuentro
Los organizadores destacaron que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre especialistas y público interesado en la historia provincial, al tiempo que contribuir a la difusión de los valores y principios que dieron forma a la tradición federal santafesina.
En paralelo al desarrollo del ciclo, el presidente del Instituto Artiguista de Santa Fe, Julio Rondina, brindará entrevistas a los medios interesados, para profundizar sobre los temas que integran el programa, la historia del federalismo santafesino y la actualidad de un pensamiento político que continúa ocupando un lugar relevante en los debates sobre la organización institucional del país.