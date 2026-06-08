Actividad cultural e histórica

Un ciclo de conferencias y mesas redondas pondrá en debate la tradición federal de Santa Fe

La propuesta es organizada por el Instituto Artiguista de Santa Fe y la Municipalidad. Se desarrollará durante junio en la Biblioteca Municipal y reunirá a investigadores, escritores y especialistas para reflexionar sobre el legado histórico del federalismo santafesino y su vigencia en la actualidad.