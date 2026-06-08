La actriz María Rosa Fugazot, una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino, murió a los 83 años. La noticia fue confirmada este lunes y provocó numerosas muestras de pesar entre colegas, productores, artistas y espectadores que siguieron su trayectoria a lo largo de más de seis décadas.
Murió María Rosa Fugazot: adiós a una figura histórica del teatro y la televisión
La actriz, cantante y vedette desarrolló una extensa trayectoria de más de seis décadas en escenarios, televisión y cine. Su fallecimiento generó repercusión en el ambiente artístico, donde era reconocida por una carrera marcada por la versatilidad y la continuidad laboral.
La intérprete construyó una carrera que abarcó teatro de revistas, comedias, musicales, televisión y cine, convirtiéndose en un nombre habitual de la escena nacional.
Una vida dedicada al escenario
Nacida el 20 de diciembre de 1942, María Rosa Fugazot creció en una familia vinculada al arte y desde muy joven comenzó a desarrollar una carrera artística que la llevó a participar en algunas de las producciones más populares del país.
A lo largo de los años se desempeñó como actriz, cantante, vedette y comediante, construyendo un perfil versátil que le permitió adaptarse a distintos formatos y generaciones de espectadores.
Su nombre estuvo ligado especialmente al teatro de revistas, un género que tuvo una fuerte presencia en la cartelera argentina durante varias décadas. Compartió escenario con algunas de las principales figuras del espectáculo nacional y se consolidó como una artista de gran presencia escénica.
Sin embargo, su carrera no se limitó al teatro. También tuvo una participación sostenida en televisión, donde formó parte de ficciones, ciclos humorísticos y programas de entretenimiento. En distintos momentos integró elencos de producciones de amplia repercusión y logró mantener una vigencia poco frecuente en un medio caracterizado por los cambios permanentes.
Durante los últimos años continuó vinculada a la actividad artística. Incluso después de superar diversas dificultades personales y profesionales, mantuvo una presencia activa en los escenarios y siguió participando de proyectos teatrales. A los 83 años todavía se encontraba ligada al trabajo actoral, una muestra de su compromiso con la profesión.
Quienes compartieron proyectos con ella suelen destacar su disciplina, su experiencia y su disposición para acompañar a las nuevas generaciones de actores. Esa combinación de trayectoria y permanencia la convirtió en una referencia dentro del ambiente artístico argentino.
El impacto de una pérdida marcada por el dolor reciente
La muerte de María Rosa Fugazot se produce menos de un año después de uno de los momentos más difíciles de su vida personal: el fallecimiento de su hijo, el actor y director teatral René Bertrand, ocurrido en junio de 2025 a los 53 años. La pérdida generó una profunda conmoción en el ámbito teatral y fue acompañada por numerosas expresiones de apoyo hacia la actriz.
Bertrand pertenecía a una reconocida familia de artistas. Era hijo de María Rosa Fugazot y del actor César Bertrand, y había desarrollado una destacada carrera como actor, director, productor y creador teatral. Su muerte fue ampliamente lamentada por colegas y amigos del espectáculo.
En los meses posteriores, Fugazot había continuado participando de actividades públicas y artísticas, aunque en distintas entrevistas hizo referencia al impacto emocional que había significado la partida de su hijo. También expresó el cariño recibido por parte del público y de compañeros de profesión durante ese proceso.
La noticia de su fallecimiento generó repercusión inmediata en redes sociales y en distintos sectores de la cultura argentina. Actores, productores, periodistas y entidades vinculadas al espectáculo destacaron su aporte a la actividad artística y recordaron algunos de los momentos más importantes de su extensa carrera.
Con una trayectoria que atravesó gran parte de la historia reciente del entretenimiento argentino, María Rosa Fugazot deja una huella en el teatro, la televisión y la cultura popular. Su nombre quedó asociado a una generación de artistas que protagonizó la transformación de la industria del espectáculo y que mantuvo una presencia constante ante el público durante décadas.