A los 83 años

Murió María Rosa Fugazot: adiós a una figura histórica del teatro y la televisión

La actriz, cantante y vedette desarrolló una extensa trayectoria de más de seis décadas en escenarios, televisión y cine. Su fallecimiento generó repercusión en el ambiente artístico, donde era reconocida por una carrera marcada por la versatilidad y la continuidad laboral.