El gobernador Maximiliano Pullaro mantuvo un encuentro de trabajo este viernes con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, para abordar oportunidades de cooperación en seguridad pública, inteligencia criminal y gestión penitenciaria; y atraer inversiones a la provincia de Santa Fe, para el desarrollo de infraestructura productiva.
Pullaro y el embajador de Estados Unidos fortalecen lazos en seguridad y economía
La reunión abordó el impacto de la política de seguridad en la atracción de inversiones y el potencial de la Hidrovía para el comercio bilateral.
Luego del encuentro, en un posteo en sus redes sociales el embajador elogió “la transformación de Santa Fe en materia de seguridad” que demuestra “lo que es posible cuando hay liderazgo, decisión y compromiso para enfrentar al crimen organizado”.
Señaló que “fue un gusto reunirme con el gobernador Pullaro y su equipo para dialogar sobre oportunidades de cooperación entre Estados Unidos y la provincia de Santa Fe en áreas de interés común, incluyendo seguridad pública, inteligencia criminal y gestión penitenciaria”. “También conversamos -agregó- sobre el potencial de Santa Fe para atraer inversiones estadounidenses, particularmente en infraestructura estratégica y en el desarrollo de los puertos sobre el río Paraná. Estados Unidos valora el trabajo conjunto con socios comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad, el crecimiento económico y la creación de oportunidades para sus comunidades”.
Cooperación
La reunión se llevó a cabo en la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario y acompañaron al gobernador el el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, que precisó que la agenda de cooperación con la Embajada de EE UU “es muy interesante. Hace tiempo trabajamos en cooperación diversos temas y fundamentalmente en el tema seguridad”. También estuvo presente la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada.
Díaz detalló que se informó a los presentes los resultados de la Política de Seguridad que está llevando adelante el gobernador Pullaro, que es avalada “por los números, que muestran un notable mejoramiento. Esta mejora impacta en la posibilidad de promocionar las ciudades de nuestra provincia, y la ciudad de Rosario; y abre la posibilidad de que vengan americanos a disfrutar”.
Asimismo, se dialogó sobre las posibilidades de intercambio comercial con EE. UU. y la importancia de la privatización de la Hidrovía. “Un punto clave para la relación comercial”, indicó Díaz. Por último, durante la reunión surgió la posibilidad de continuar trabajando con la Embajada, tanto en los temas que ya se abordan, como en otros “novedosos”.