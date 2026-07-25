Dudas en el Concejo

Qué pasó con la creación del Paseo Sur del Brigadier, en la matriz histórica de Santa Fe

Fue formalizado por ordenanza en 2024, pero aún no se ejecutó. El corredor -cinco cuadras sobre la Av. Gral. López- busca apuntalar la gastronomía, la economía y el turismo. Desde el Legislativo piden que se cumpla con la normativa vigente.