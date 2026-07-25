El 19 de diciembre de 2024, el Concejo de Santa Fe sancionó una ordenanza por la cual se dispuso la creación del Paseo Gastronómico y Cultural a Cielo Abierto Sur del Brigadier, sobre la Avenida General López, en el tramo comprendido entre las calles Urquiza y San Martín. Son exactamente cinco cuadras en la principal arteria del barrio Sur.
Qué pasó con la creación del Paseo Sur del Brigadier, en la matriz histórica de Santa Fe
Fue formalizado por ordenanza en 2024, pero aún no se ejecutó. El corredor -cinco cuadras sobre la Av. Gral. López- busca apuntalar la gastronomía, la economía y el turismo. Desde el Legislativo piden que se cumpla con la normativa vigente.
Es un lugar muy especial para la ciudad capital, ya que en las inmediaciones del citado tramo se encuentra la Catedral Metropolitana, la Manzana Jesuítica y todo el casco histórico; la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno, la Legislatura de Santa Fe y el edificio de los Tribunales. También está, más al oeste, el Museo Rosa Galisteo.
Como es de público conocimiento, también allí está la Plaza Italia, frente a la Legislatura, sobre la cual se está realizando un proceso de asambleas ciudadanas participativas para definir -entre autoridades políticas, entidades intermedias, colegios de profesionales y los propios vecinos- su destino como espacio público.
¿Qué se proponía con este paseo? “Generar un espacio de expresión local ligado al patrimonio histórico de Santa Fe capital, cuya finalidad sea la promoción de comercios relacionados a las tradiciones santafesinas del rubro gastronómico, regional, cultural, entre otros”, dice la ordenanza.
Fines de semana y feriados
La normativa planteaba, además, una planificación de actividades para los fines de semana y feriados, con “una afectación parcial o total de Avenida General López”, con el objeto de “permitir la movilidad peatonal y ciclista, y el desarrollo de locales gastronómicos y de ferias” -etcétera-, en los horarios que dispusiera el municipio.
También, estipulaba la creación de una comisión ad hoc para planificar el proyecto de diseño del paseo. Debía estar integrada por representantes de las áreas pertinentes del Ejecutivo Municipal, dos integrantes del Concejo, y aquellas instituciones que por su labor se encuentren relacionadas a la temática.
La ordenanza está vigente, fue promulgada el 13 de enero de 2025, pero hasta donde se sabe, nunca se aplicó. Ahora, en el Concejo se sancionó una resolución donde se le solicitó a la Municipalidad que proceda a dar cumplimiento a la Ordenanza N° 13.017, que justamente dispuso la creación del “Paseo Sur del Brigadier".
El tiempo que pasó
“Dado el tiempo transcurrido, resulta preciso reiterar el pedido para la aplicación y efectiva ejecución del paseo creado por ordenanza”, dice en los fundamentos de la resolución, cuya autora es la concejala Jorgelina Mudallel, con la coautoría de su par de bloque justicialista, Jorge Fernández.
“No se ha tomado conocimiento de avances vinculados a su implementación ni de las acciones adoptadas por el Ejecutivo Municipal para dar cumplimiento a lo dispuesto por la normativa vigente” antes aludida, adujeron los ediles de ese sector de la oposición.
El Paseo Sur del Brigadier “constituye una oportunidad concreta para dinamizar el casco histórico de la ciudad, potenciar la actividad económica local y generar nuevos espacios de encuentro y disfrute para la comunidad, razones por las cuales resulta necesario avanzar en su efectiva puesta en funcionamiento”, insistieron en el pedido.
En concreto, la propuesta busca -como se dijo- “fortalecer la actividad comercial y gastronómica del sector, promover el turismo local, incentivar la apropiación del espacio público por parte de vecinos y visitantes, y contribuir a la recuperación de un área de significativo valor patrimonial e histórico para Santa Fe”, enfatizaron.
Otras iniciativas en el tintero
Como fue informando El Litoral, hay varias iniciativas convertidas en normas por el Concejo capitalino sobre las cuales no han habido avances. Y éstas fueron promovidas en el recinto tanto desde concejales oficialistas como de la oposición.
Uno de estos casos es el “Paseo Lineal de la Democracia”, creado por ordenanza en junio de 2025. Se trata de un paseo público que hará de "unificación ordenadora" de otros ya existentes, más la ciclovía y la senda peatonal de Pedro Vittori. La iniciativa, votada por unanimidad, fue del ex edil oficialista Carlos Pereira.
El parque lineal, con todo, integrará el “Paseo del Restaurador", sobre Pedro Vittori entre Bv. Gálvez y Chacabuco (Ordenanza N° 9.159); y el "Paseo de la Diversidad Victoria Alejandra Ironici", sobre Pedro Vittori entre Chacabuco y calle Luciano Molinas (Ordenanza N° 12.858). Ningún punto de esa zona ha sido intervenida.
Apeaderos reconvertidos
El otro caso que recogió este diario, y sobre el cual aún no se detectaron avances, es también de otro concejal oficialista -en ejercicio actual- del interbloque “Unidos”: Julián Martínez.
A instancias del edil radical, en octubre de 2025 se aprobó una resolución, también por unanimidad, disponiendo que el Ejecutivo realice estudios de factibilidad técnica, operativa y económica, con la idea de implementar un Plan Integral de Recuperación de los apeaderos (garitas) del subsistema de pasajeros por ferrocarril (Tren Urbano).
La intención de Martínez es que estos apeaderos -infraestructura ferroviaria en desuso, y utilizada por personas en situación de calle como reparo para pernoctar- se conviertan en espacios con cerramientos y “con funciones específicas orientadas al fortalecimiento de la vida comunitaria, cultural, social y de servicios públicos”.
Es decir que las garitas, al cerrarse, se reconvertirían en espacios aptos para instalar puestos de promoción laboral; sedes de iniciativas culturales, de charlas y jornadas temáticas, y eventuales de actividades conmemorativas.
También, se recomendaba utilizar uno de estos apeaderos para uso exclusivo del personal de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), quienes prestarán funciones de vigilancia en el Parque Federal y en toda esa “lonja” verde de la ciclovía de Pedro Víttori, entre muchos otros usos.
Se aguardan novedades desde el municipio sobre estas iniciativas aprobadas por el Poder Deliberativo local.