El estudio elaborado por la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior (ACICE), a través de su Observatorio de Inversiones y Comercio Exterior, revela que en abril, mayo y junio de 2026 la ciudad de Santa Fe registró exportaciones por USD 8,88 millones FOB, con participación de 23 empresas exportadoras y llegada a 29 destinos internacionales.
Las exportaciones con origen en la ciudad de Santa Fe crecieron en el segundo trimestre del año
La Municipalidad de la capital santafesiona dio a conocer los datos del segundo trimestre de 2026 en lo que refiere a exportaciones con origen en la ciudad.
La evolución mensual fue sostenidamente positiva. Junio fue el mes de mayor nivel exportado del primer semestre. Entre abril y junio, las ventas externas aumentaron un 51,2%.
El perfil exportador mantuvo una marcada orientación industrial, donde las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) alcanzaron USD 7,73 millones, las MOA (Manufacturas de Origen Agropecuario) totalizaron USD 1,02 millones y los Productos Primarios (PP) representaron el sector de menor participación, con exportaciones por USD 126.747.
Este comportamiento reafirma el perfil exportador de la ciudad, caracterizado por una fuerte orientación hacia las manufacturas de mayor valor agregado con predominio de productos farmacéutico, biotecnológico, veterinario, autopartista y metalmecánico por sobre la exportación de productos agropecuarios y primarios.
En cuanto a los destinos, el informe señala una amplia diversificación, con presencia en mercados latinoamericanos como Brasil, México, Uruguay, Colombia, Paraguay y Perú; además de países europeos y asiáticos como Alemania, Polonia y Pakistán.
El Mercosur continuó siendo un espacio central, concentrando un 41,3 % del total trimestral, especialmente por las ventas destinadas a Brasil, Uruguay y Paraguay.
Por otro lado, el 58,7 % de las exportaciones se transportaron por vía terrestre y el 40 % por vía aérea. La vía acuática representó solamente el 1,3 %.
En el segundo trimestre presentó un crecimiento del valor exportado y una mayor diversificación de destinos aunque con una reducción en la cantidad de empresas participantes.
Estos resultados permiten comprender la dinámica del comercio exterior santafesino y orientar políticas públicas destinadas a diversificar mercados, fortalecer a las PyMEs y potenciar la competitividad internacional de la ciudad.
Principales indicadores del 2do trimestre 2026
- Total valor exportado: 8,88 (millones de dólares FOB) – Diferencia 1er trimestre: +7,9%
- Cantidad de empresas que realizaron exportaciones: 23 – Diferencia 1er trimestre: +7,4%
- Destino de los productos y servicios: 29 países – Diferencia 1er trimestre: -20,7%