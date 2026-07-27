Gran Rosario

El 65% de la producción agrícola argentina se concentra a menos de 300 kilómetros de los principales puertos

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario reveló que el 65% de la producción nacional de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo se encuentra dentro de un radio de 300 kilómetros de los tres principales nodos portuarios del país. El Gran Rosario concentra por sí solo el 47% de esos cultivos y se consolida como el principal eje logístico de las exportaciones agroindustriales argentinas.