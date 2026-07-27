La localización de la producción agrícola continúa siendo una de las principales fortalezas logísticas de la agroindustria argentina.
El 65% de la producción agrícola argentina se concentra a menos de 300 kilómetros de los principales puertos
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario reveló que el 65% de la producción nacional de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo se encuentra dentro de un radio de 300 kilómetros de los tres principales nodos portuarios del país. El Gran Rosario concentra por sí solo el 47% de esos cultivos y se consolida como el principal eje logístico de las exportaciones agroindustriales argentinas.
Un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) determinó que el 65% de la producción nacional de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo se encuentra dentro de un radio de 300 kilómetros de los tres principales nodos portuarios del país: Gran Rosario, Bahía Blanca y Quequén.
El trabajo, realizado por los especialistas Franco Ramseyer, Emilce Terré y Julio Calzada, se basó en datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca correspondientes a la campaña 2024/25, el último ciclo completo con información desagregada por departamentos.
El estudio pone de manifiesto la importancia estratégica que tiene la cercanía entre las principales zonas productivas y los puertos exportadores, desde donde se despacha la mayor parte de los granos, harinas y aceites que Argentina vende al mundo.
Gran Rosario, el principal polo agroexportador
Entre los resultados más destacados, el informe señala que el 47% de toda la producción nacional de los seis principales cultivos se genera dentro de un radio de 300 kilómetros del Gran Rosario, consolidándolo como el principal nodo logístico del país.
Por su parte, Bahía Blanca concentra el 13% de la producción y Quequén otro 12%, aunque ambas áreas comparten parte de su zona de influencia.
La relevancia del nodo santafesino también se refleja al analizar cada cultivo por separado.
En soja, el 56% de la producción nacional se encuentra dentro de los 300 kilómetros del Gran Rosario. Sumando los tres puertos principales, el porcentaje asciende al 66%.
En maíz, el principal polo portuario santafesino concentra el 40% de la producción nacional, mientras que el total de los tres nodos reúne el 55% del cereal.
El trigo también presenta una fuerte presencia en torno al Gran Rosario, con el 56% de la producción, aunque los puertos del sur del país adquieren mayor protagonismo. Considerando las tres terminales, el 82% del trigo argentino se produce dentro del radio analizado.
Cada cultivo muestra una geografía diferente
El informe destaca que la distribución territorial varía según cada producción.
La cebada, por ejemplo, presenta una marcada concentración en el sur bonaerense y La Pampa. En este caso, Bahía Blanca y Quequén reúnen el 85% de la producción dentro de sus áreas de influencia, mientras que el Gran Rosario participa con apenas el 8%. En total, el 93% de la cebada nacional se produce a menos de 300 kilómetros de alguno de los tres nodos portuarios.
El girasol también muestra un mayor peso relativo de los puertos del Atlántico. El 61% de la producción nacional se localiza dentro del radio considerado, con una mayor participación de Bahía Blanca y Quequén respecto del Gran Rosario.
En cambio, el sorgo mantiene una fuerte concentración en la región central del país. El 56% de la producción se ubica en el área de influencia del Gran Rosario y el 58% dentro del conjunto de los tres principales nodos portuarios.
Una ventaja competitiva para la agroindustria
Para la Bolsa de Comercio de Rosario, los resultados confirman una ventaja estructural de la producción argentina: la proximidad entre las principales zonas agrícolas y los puertos reduce las distancias de transporte, mejora la eficiencia logística y fortalece la competitividad de las exportaciones.
El informe destaca además que el Gran Rosario continúa siendo el nodo más importante para cuatro de los seis principales cultivos del país —soja, maíz, trigo y sorgo—, mientras que Bahía Blanca y Quequén adquieren un papel predominante en la cebada y el girasol, debido a la mayor participación de estos cultivos en el sur bonaerense y La Pampa.
En conjunto, la investigación evidencia que dos de cada tres toneladas de los principales granos producidos en Argentina se generan en un radio de apenas 300 kilómetros de los principales puertos exportadores, una característica que continúa posicionando al país con una ventaja logística relevante en el comercio internacional de productos agroindustriales.