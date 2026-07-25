Exposición Rural

¿Cómo se elige un Gran Campeón? Las claves detrás de la jura en Palermo

Detrás de cada cucarda hay una evaluación técnica que combina conocimiento, experiencia y una profunda comprensión de cada raza. Funcionalidad, aptitud productiva, estructura y comportamiento son algunos de los aspectos que analizan los jurados al momento de elegir a los mejores ejemplares de la Exposición Rural de Palermo.