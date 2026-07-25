De Runciman a Palermo

La Expo Rural sumó un nuevo nacimiento: llegó "Carlos", un cordero Dorper santafesino

El ejemplar de raza Dorper nació durante el fin de semana en la Exposición Rural de Palermo y pertenece a la Cabaña La Constancia, de Runciman, provincia de Santa Fe. Bautizado como "Carlos", se convirtió en el primer nacimiento ovino de la muestra y acompañará a su madre en la pista central durante las juras.