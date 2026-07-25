La Exposición Rural de Palermo volvió a vivir uno de esos momentos que cada año despiertan el interés de expositores y visitantes. Apenas unos días después del nacimiento de "Lionela", la primera ternera de la muestra, llegó el turno de los ovinos con el nacimiento de "Carlos", un cordero de raza Dorper perteneciente a la Cabaña La Constancia, de Runciman, en la provincia de Santa Fe.
La Expo Rural sumó un nuevo nacimiento: llegó "Carlos", un cordero Dorper santafesino
El ejemplar de raza Dorper nació durante el fin de semana en la Exposición Rural de Palermo y pertenece a la Cabaña La Constancia, de Runciman, provincia de Santa Fe. Bautizado como "Carlos", se convirtió en el primer nacimiento ovino de la muestra y acompañará a su madre en la pista central durante las juras.
El nacimiento se produjo durante el fin de semana y convirtió al ejemplar en el primer ovino nacido en la edición 2026 de la tradicional exposición ganadera.
Un nacimiento que sorprendió en Palermo
Luis Gallo, responsable de la cabaña, explicó que el parto se adelantó respecto de lo previsto.
"Vimos que por la mañana no comió su ración y a la tarde tampoco. Con la experiencia que tenemos advertimos que el nacimiento estaba cerca. Aunque preferíamos que ocurriera en el campo, el parto se adelantó y, por suerte, se desarrolló con total normalidad", relató.
La madre del cordero, llamada "La Ponderosa", ya había participado en anteriores ediciones de Palermo y competirá este año en la categoría oveja menor. Gracias a su buena recuperación tras el parto, ingresará a la pista central acompañada por su cría.
Carlos nació con un peso de 3,5 kilogramos, un valor considerado ideal para facilitar el parto y garantizar un buen desarrollo del animal.
La raza Dorper gana protagonismo
La raza Dorper se caracteriza por su destacada aptitud carnicera y por una particularidad que la diferencia de otras razas ovinas: posee pelo en lugar de lana, por lo que no requiere esquila.
Según explicó Gallo, los animales mudan naturalmente el pelo durante el verano y desarrollan nuevamente el abrigo en invierno para soportar las bajas temperaturas. Además, son reconocidos por su buena aptitud maternal y su elevada fertilidad, con frecuentes partos de mellizos.
Una tradición familiar con raíces santafesinas
La Cabaña La Constancia tiene una historia de más de seis décadas. Fue fundada en 1963 por el abuelo de la familia Gallo y desde 2001 quedó bajo la conducción de la segunda generación. Actualmente, el establecimiento es administrado por Luis Gallo junto a su hermano.
En esta edición de la Exposición Rural, la cabaña participa con ovinos de las razas Dorper y Hampshire Down, además de presentar cabras y aves de raza.
El regreso de las aves a Palermo, luego de cuatro años de ausencia, también dejó un saldo positivo para la familia, ya que varios ejemplares obtuvieron premios durante la exposición.
"Estamos muy contentos porque volvimos a competir con las aves y conseguimos reconocimientos. Y ahora, con el nacimiento de Carlos, la alegría es doble", expresó Gallo, quien destacó el significado que tiene este acontecimiento para todo el equipo de la cabaña santafesina.