Comunicado

La Sociedad Rural de Santa Fe respaldó el aporte voluntario al IPCVA y pidió no generalizar la posición del sector

La Sociedad Rural de Santa Fe cuestionó el comunicado difundido por las entidades que integran el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), al considerar que no representan la opinión de todos los productores. La entidad defendió la propuesta de reemplazar el aporte obligatorio por un sistema voluntario y sostuvo que el debate debe darse sin atribuir posiciones al conjunto del sector agropecuario.