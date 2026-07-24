La discusión en torno al futuro del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) sumó un nuevo capítulo.
La Sociedad Rural de Santa Fe respaldó el aporte voluntario al IPCVA y pidió no generalizar la posición del sector
La Sociedad Rural de Santa Fe cuestionó el comunicado difundido por las entidades que integran el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), al considerar que no representan la opinión de todos los productores. La entidad defendió la propuesta de reemplazar el aporte obligatorio por un sistema voluntario y sostuvo que el debate debe darse sin atribuir posiciones al conjunto del sector agropecuario.
Luego de que las entidades agropecuarias de la Mesa de Enlace y cámaras de la industria frigorífica manifestaran su respaldo al organismo y rechazaran el proyecto que propone eliminar el aporte obligatorio para reemplazarlo por uno voluntario, la Sociedad Rural de Santa Fe difundió un duro comunicado en el que cuestionó la representatividad de ese pronunciamiento.
La entidad sostuvo que "no se puede afirmar que 'el campo' está en contra de este proyecto" y expresó su preocupación por las manifestaciones públicas realizadas por organizaciones que integran el IPCVA.
Cuestionamientos a la representatividad del comunicado
Desde la Sociedad Rural de Santa Fe consideraron que las entidades firmantes "se arrogan la representatividad de todos los productores" al rechazar la iniciativa oficial, cuando —afirman— esa postura no fue debatida ni consensuada en todos los ámbitos institucionales del sector.
En ese sentido, señalaron que desconocen si las entidades de segundo grado que integran Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) otorgaron su aval al documento. Además, remarcaron que en el Consejo Directivo de CARSFE (Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe), del que forma parte la entidad santafesina junto al resto de las sociedades rurales de la provincia, el tema no fue tratado.
Por ese motivo, sostuvieron que las organizaciones que respaldaron al IPCVA "no pueden hablar en nombre de todos los productores".
El debate sobre el aporte obligatorio
Otro de los ejes del comunicado apunta al contenido del debate. La Sociedad Rural de Santa Fe calificó como "engañoso" el planteo de que el proyecto oficial implique la desaparición del IPCVA.
Según explicó, la propuesta impulsada no contempla la disolución del instituto, sino únicamente un cambio en su mecanismo de financiamiento, reemplazando el actual aporte obligatorio por un esquema voluntario a partir de octubre de 2027.
Asimismo, la entidad sostuvo que muchos productores rechazan continuar financiando de manera obligatoria al organismo mediante el aporte que se descuenta por cada animal enviado a faena.
En ese marco, manifestó que el instituto "no rinde cuentas" y que no representa los intereses de una parte de los productores ganaderos.
Un debate abierto sobre el futuro del IPCVA
La posición de la Sociedad Rural de Santa Fe contrasta con el documento difundido días atrás por las entidades que integran el Consejo de Representantes del IPCVA —entre ellas la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y las principales cámaras frigoríficas—, que advirtieron que eliminar la obligatoriedad del aporte significaría, en los hechos, el fin del instituto.
En ese pronunciamiento, las organizaciones defendieron el esquema vigente al considerar que el IPCVA constituye una herramienta estratégica para la promoción de la carne vacuna argentina en los mercados interno y externo.
También remarcaron que países competidores como Australia, Estados Unidos, Uruguay y Nueva Zelanda sostienen organismos similares mediante contribuciones obligatorias y alertaron que modificar ese modelo podría afectar la capacidad operativa y la competitividad internacional del sector.
Frente a esas posiciones contrapuestas, el debate sobre el futuro del financiamiento del IPCVA quedó instalado dentro de la propia cadena ganadera, donde comenzaron a emerger diferencias respecto de quién representa la voz de los productores y cuál debe ser el mecanismo para sostener las acciones de promoción de la carne argentina.