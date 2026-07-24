2,3 millones de hectáreas

El maíz se encamina a otra siembra récord impulsado por un escenario climático favorable

La Bolsa de Comercio de Rosario estima que la superficie podría alcanzar las 2,3 millones de hectáreas, superando levemente el récord del ciclo anterior, impulsada por la expectativa de un evento Niño, perfiles de humedad completos y un fuerte interés de los productores. Sin embargo, advierte que el ritmo de compra de fertilizantes aún no acompaña al de las semillas.