El Congreso Aapresid con la fuerza de Expoagro se consolida como un espacio para conectar el mundo de los negocios con el ecosistema de innovación empresarial.
Congreso Aapresid: las Rondas de Negocios vuelven para conectar innovación e inversiones
Por segunda vez en el evento, las soluciones tecnológicas de vanguardia se encontrarán con productores e inversores para sellar acuerdos comerciales y vínculos estratégicos.
Del 4 al 6 de agosto, en Rosario, se llevará a cabo una nueva edición de las Rondas de Negocios, un espacio dinámico y flexible para sellar alianzas entre inversores y firmas del sector.
Abierto a todo público
Sin costo extra y abierto para todos los visitantes del Congreso, se trata de un beneficio exclusivo al que se puede acceder con inscripción previa. Las rondas se llevarán a cabo el miércoles 5 de agosto por la tarde y el jueves 6 por la mañana dentro del predio.
El corazón de la iniciativa estará puesto en la innovación, conectando soluciones tecnológicas de vanguardia con productores e inversores. Una vez más, el congreso se consolida como la mejor oportunidad para negociar en condiciones preferenciales y reunir a todos los actores de la cadena agroindustrial.
Incluidas las Startups Agtechs
Las posiciones vendedoras serán accesibles para todas las empresas que tengan patrocinios en el Congreso, incluidas las Startups Agtechs, quienes esta vez también accederán a la oportunidad de trabar vínculos estratégicos con firmas líderes e importantes fuentes de financiamiento. Las posiciones compradoras serán accesibles para todos los asistentes al evento.
Las reuniones se llevarán a cabo en un área reservada dentro del Salón Metropolitano de Rosario, garantizando un clima profesional, apto y propicio para el intercambio comercial y tecnológico.
Inscripción hasta el 31 de julio inclusive. Link de inscripción: https://app.btbox.io/es/congresoaapresid26/registro