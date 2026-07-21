La transformación digital del agro argentino dio un nuevo paso en la Exposición Rural de Palermo. La Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) presentaron los avances de Conecta, una plataforma que busca integrar en un único ecosistema a las principales herramientas tecnológicas utilizadas por los productores.
SRA y Aapresid impulsan Conecta, el ecosistema digital que integrará las principales AgTech del país
La Sociedad Rural Argentina (SRA) y Aapresid presentaron en la Exposición Rural de Palermo los avances de Conecta, un ecosistema digital que integrará plataformas AgTech para facilitar el intercambio de datos, optimizar la gestión de los establecimientos y fortalecer la sostenibilidad de la producción agropecuaria.
La iniciativa forma parte del convenio firmado por ambas instituciones para acelerar la adopción de tecnologías digitales y promover una gestión más eficiente y sustentable de las empresas agropecuarias.
Un ecosistema para integrar la información
El proyecto apunta a resolver uno de los principales desafíos que enfrenta hoy el sector: la fragmentación de la información generada por distintas plataformas y dispositivos.
Durante la presentación, Andrés Costamagna, integrante de la Comisión de Sostenibilidad de la SRA, explicó que el objetivo es lograr la interoperabilidad entre las diferentes soluciones AgTech, permitiendo que los datos obtenidos por cada una dialoguen entre sí.
"El productor ingresará a un entorno donde existe interoperabilidad. Estamos desarrollando un sistema en el que la plataforma que mide rendimientos pueda interactuar con la que controla una pulverizadora o con la que recibe información de los sensores de un tractor. La idea es que pueda comparar esos datos con los de otros productores y tomar decisiones mejor fundamentadas", explicó.
Según señaló, el proyecto busca construir una infraestructura tecnológica común que permita aprovechar al máximo el enorme volumen de información que hoy generan los establecimientos agropecuarios.
Tecnología al servicio de la producción
Por su parte, el presidente de Aapresid, Marcelo Torres, sostuvo que todavía existe una importante brecha entre el desarrollo de nuevas tecnologías y su utilización efectiva por parte de los productores.
"Son pocos los productores que participan del desarrollo de estas herramientas y eso muchas veces deriva en plataformas con indicadores de poco impacto. Conecta nace justamente para integrar las tecnologías que ya existen y unificar esfuerzos. No queremos inventar nada nuevo, sino lograr que todo funcione de manera coordinada", afirmó.
La próxima etapa del proyecto estará enfocada en incorporar herramientas de trazabilidad por lote e indicadores específicos vinculados a la sustentabilidad, aspectos cada vez más demandados por los mercados internacionales.
Sustentabilidad y certificación
Uno de los ejes centrales de Conecta será la integración con el Sello de Triple Impacto desarrollado por la Sociedad Rural Argentina, una certificación que reconoce a establecimientos agropecuarios y forestales que implementan prácticas productivas sostenibles.
El programa contempla indicadores relacionados con la medición de la huella de carbono, la adopción de buenas prácticas agrícolas y ganaderas, el manejo de los recursos naturales y la evaluación del riesgo climático.
"El sello se alimenta de la información disponible en la plataforma. Esos datos se cargan automáticamente en el sistema de la SRA y permiten generar un diagnóstico. A partir de allí, quien lo desee puede avanzar con el proceso de certificación", explicó Costamagna.
Para el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, esta iniciativa refleja el proceso de modernización que atraviesa la entidad en el año de su 160.º aniversario.
"Estamos respondiendo de manera moderna a las nuevas necesidades que van surgiendo en el sector", sostuvo.
Lanzamiento previsto para los próximos meses
La jornada también incluyó las exposiciones de Victoria Soda, representante de GeoAgro, y Lionel Orso, de Nativas, quienes presentaron algunas de las tecnologías que ya forman parte del ecosistema Conecta y compartieron experiencias sobre su aplicación en los establecimientos agropecuarios.
De acuerdo con lo anunciado por los organizadores, la plataforma será gratuita para los socios de la Sociedad Rural Argentina y Aapresid y se espera que esté plenamente operativa dentro de los próximos seis meses.
Conecta aspira a convertirse en una herramienta estratégica para la gestión del agro argentino, integrando información, facilitando la toma de decisiones y promoviendo una producción cada vez más eficiente, trazable y sostenible.