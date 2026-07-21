La digitalización del agro da un nuevo paso

SRA y Aapresid impulsan Conecta, el ecosistema digital que integrará las principales AgTech del país

La Sociedad Rural Argentina (SRA) y Aapresid presentaron en la Exposición Rural de Palermo los avances de Conecta, un ecosistema digital que integrará plataformas AgTech para facilitar el intercambio de datos, optimizar la gestión de los establecimientos y fortalecer la sostenibilidad de la producción agropecuaria.