Expo Rural

"Lionela", el primer nacimiento de Palermo 2026: genética de excelencia y un homenaje a Messi

La raza Limangus celebró el primer nacimiento de la 138.ª Exposición Rural de Palermo con la llegada de "Lionela", una ternera de destacada genética nacida en el box de la Cabaña La Tonita. Su nombre rinde homenaje a Lionel Messi, a horas de una nueva final mundialista de la Selección Argentina.