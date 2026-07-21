La 138.ª Exposición Rural de Palermo vivió uno de esos momentos que cada año despiertan la atención de criadores, expositores y visitantes. Durante la tercera jornada de la muestra nació "Lionela", la primera cría de esta edición, una ternera de la raza Limangus que rápidamente se convirtió en una de las principales atracciones del predio.
"Lionela", el primer nacimiento de Palermo 2026: genética de excelencia y un homenaje a Messi
La raza Limangus celebró el primer nacimiento de la 138.ª Exposición Rural de Palermo con la llegada de "Lionela", una ternera de destacada genética nacida en el box de la Cabaña La Tonita. Su nombre rinde homenaje a Lionel Messi, a horas de una nueva final mundialista de la Selección Argentina.
El nacimiento ocurrió en el box de Cabaña La Tonita, propiedad de Laureano Barilá, de Carmen de Patagones. Apenas unas horas después de llegar al mundo, la ternera ya recibía la visita de cientos de personas interesadas en conocer de cerca al primer nacimiento de la tradicional exposición ganadera.
Una genética de campeones
Además del valor simbólico que representa nacer en la principal muestra ganadera del país, "Lionela" cuenta con un destacado respaldo genético.
Su madre, Maslacq Mina, nació en agosto de 2022 y fue campeona vaquillona en la Exposición de Otoño Angus 2024. Su padre es Maslacq Perseo, un reproductor que obtuvo el título de Bi Gran Campeón en la Exposición de Otoño Limangus 2025/2026 y que también llega a Palermo como uno de los ejemplares con mayores expectativas.
"El padre fue elegido campeón del año pasado en otoño. Es un toro que tiene muchas aspiraciones hoy en Palermo. Y la madre fue campeona vaquillona de la Exposición de Otoño de 2024 de Angus. Los dos son crías nuestras", destacó Fernando Luís, criador de la raza.
Un homenaje a Lionel Messi
El nombre elegido para la ternera tampoco pasó inadvertido. A pocas horas de que la Selección Argentina dispute una nueva final de la Copa del Mundo, la cabaña decidió bautizarla "Lionela" como homenaje a Lionel Messi.
"Fue el primer nombre que se nos ocurrió, referido al evento que nos tiene a todos como locos", contó Fernando Luís.
De esta manera, el primer nacimiento de Palermo quedó vinculado a un fin de semana especial para el país, en el que dos grandes pasiones nacionales, el campo y el fútbol, se encuentran en una misma historia.
El sello distintivo del Limangus
Desde la Asociación Argentina de Criadores de Limangus destacaron que el nacimiento de "Lionela" simboliza el presente y el futuro de la ganadería argentina.
"Que una ternera nazca durante la mayor exposición ganadera de la Argentina es una imagen que resume el presente y el futuro de la ganadería: genética, producción y vida", señalaron desde la entidad.
El episodio también permitió poner en valor una de las principales características productivas de la raza: el bajo peso al nacer, un atributo que facilita los partos sin resignar potencial de crecimiento.
"Lo más importante, además de la calidad que tiene, es una de las principales características del Limangus: el bajo peso al nacer. Es una vaca preparada para Palermo, servida por un toro muy importante y, aun así, la cría nació con apenas 31 kilos, un peso absolutamente normal. Esa es una regla del Limangus", explicó el criador.
Así, "Lionela" no solo marcó el primer nacimiento de la Exposición Rural 2026, sino que también se convirtió en una vidriera del trabajo de selección genética que impulsa el crecimiento de la raza y en uno de los símbolos más entrañables de esta edición de Palermo.