La Sociedad Rural de Santa Fe (SRSF), expresó su respaldo al proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional que propone modificar la Ley 25.507 para que el aporte destinado al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) pase de ser obligatorio a voluntario.
La Sociedad Rural de Santa Fe respaldó el proyecto para que el aporte al IPCVA deje de ser obligatorio
La entidad sostuvo que el financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina debería quedar sujeto a la decisión de cada productor. Su secretario, Juan Carlos Pujato, aseguró que el reclamo por parte de la SRSF lleva dos años y cuestionó la falta de información sobre el destino de los fondos.
La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano, modifica el artículo 14 de la norma vigente y establece que tanto los establecimientos frigoríficos como los propietarios de animales destinados a faena podrán adherir de manera voluntaria al Fondo de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
A través de un comunicado, la Sociedad Rural de Santa Fe expresó su respaldo al proyecto de ley y sostuvo que la iniciativa coincide con el planteo que la entidad viene impulsando desde hace dos años. Además, consideró que el aporte al IPCVA debería ser voluntario para otorgarle al productor la libertad de decidir dónde invertir.
En diálogo con Campo Litoral, el secretario de la Sociedad Rural de Santa Fe, Juan Carlos Pujato, explicó que la institución no cuestiona la existencia del IPCVA, sino el carácter de su financiamiento.
"Nosotros estamos reclamando desde hace dos años que el aporte sea voluntario y que cada productor elija si quiere financiar o no el funcionamiento del instituto", sostuvo Pujato.
Según indicó, la SRSF solicitó en reiteradas oportunidades información sobre el funcionamiento y la ejecución de los recursos del organismo, aunque aseguró que las respuestas recibidas no fueron satisfactorias.
"Pedimos informes de gastos y del accionar del instituto, pero no estuvimos muy convencidos con las respuestas. Si realmente el instituto es tan eficiente como dicen, serán los propios productores quienes decidan seguir aportando", afirmó.
El dirigente aclaró que la postura de la Sociedad Rural de Santa Fe no busca eliminar el IPCVA. "No estamos planteando que desaparezca el instituto. Si genera beneficios concretos para la producción, los productores van a seguir aportando voluntariamente. Lo que no creemos es que deban estar obligados a financiarlo", expresó el secretario de la SRSF.
Transparencia y resultados
Pujato señaló además que uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de información detallada sobre la utilización de los recursos que recauda el organismo.
"Los números se publican, pero son muy generales. No existe una apertura que permita saber realmente a dónde va el dinero que aporta el productor", indicó.
En ese sentido, el secretario recordó que el instituto funciona desde hace más de veinte años y consideró que muchos productores no perciben con claridad los beneficios obtenidos a partir de esos recursos.
"En todo este tiempo no vimos que el productor pueda decir: 'la plata que aportamos se utilizó para esto y el resultado fue este'. Eso nunca quedó claramente demostrado", sostuvo.
Incluso, Pujato aseguró que el planteo de la Sociedad Rural de Santa Fe refleja el sentir mayoritario de los productores. Según afirmó, existe un amplio rechazo al carácter obligatorio del aporte al IPCVA y consideró que, de realizar una consulta en el sector, "el 90%, por no decir más, diría que no está de acuerdo con aportar al instituto".
No obstante, remarcó que la entidad no busca desfinanciar al organismo, sino que quienes lo consideren valioso puedan sostenerlo de manera voluntaria. "Ojalá puedan recaudar los fondos y convencer a los productores para que aporten", expresó Pujato, al insistir en que el respaldo económico debería depender de los resultados y beneficios que cada productor perciba del accionar del Instituto.
Un debate que trasciende el costo económico
Consultado sobre el impacto económico que tendría la modificación, Pujato relativizó la incidencia del aporte sobre cada productor y sostuvo que la discusión no pasa por el monto en sí, sino por el carácter obligatorio del sistema de financiamiento.
Según explicó, el aporte individual representa un costo reducido para quien envía hacienda a faena, por lo que, a su entender, la propuesta no busca generar un ahorro económico significativo, sino garantizar que cada productor pueda decidir libremente si desea financiar o no al Instituto.
"Si uno analiza los números, no es un monto que cambie la ecuación económica del productor. No mueve la aguja", afirmó el secretario.
En ese sentido, remarcó que el planteo de la Sociedad Rural de Santa Fe responde principalmente a una cuestión de “criterio y de conceptos”. "Nosotros creemos en la libertad. Cuando no está claro el destino de los fondos ni los resultados obtenidos, entendemos que el aporte no debería ser obligatorio", remarcó Pujato.
Para el dirigente, si el IPCVA demuestra con hechos el valor de su trabajo, no tendría dificultades para sostener su financiamiento: "Si realmente el instituto es valioso, cada productor va a aportar por decisión propia. No debería haber inconvenientes si el mérito y los resultados están a la vista", concluyó.
Qué propone el proyecto
El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados modifica el artículo 14 de la Ley 25.507 para reemplazar el aporte obligatorio por una contribución voluntaria, tanto para los establecimientos frigoríficos como para los propietarios de animales destinados a faena.
En los fundamentos de la iniciativa, la diputada Marcela Pagano sostuvo que el objetivo es revisar los llamados "costos ocultos" que afectan la competitividad de distintos sectores productivos.
En ese marco, argumentó que el aporte obligatorio al IPCVA debe transformarse en un mecanismo de adhesión voluntaria para que cada actor del sector decida financiar el organismo en función de los beneficios concretos que perciba de su desempeño.