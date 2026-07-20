Ganadería

La Sociedad Rural de Santa Fe respaldó el proyecto para que el aporte al IPCVA deje de ser obligatorio

La entidad sostuvo que el financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina debería quedar sujeto a la decisión de cada productor. Su secretario, Juan Carlos Pujato, aseguró que el reclamo por parte de la SRSF lleva dos años y cuestionó la falta de información sobre el destino de los fondos.