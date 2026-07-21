En un pabellón donde el tamaño de los animales llama la atención de inmediato, los ejemplares Percherón se convierten en un imán para el público. Sin embargo, quienes conocen la raza aseguran que su mayor virtud no está en su imponente físico, sino en su temperamento.
Percherón: el gigante de los caballos que conquista Palermo por su mansedumbre
Con la presentación de Malandra, un ejemplar macho de tres años, la cabaña La Narcisa, de la familia Sayus, volvió a decir presente en la 138.ª Exposición Rural de Palermo. Alfredo Sayus destacó las cualidades del Percherón, una de las razas equinas más grandes del mundo, y el valor que tiene la muestra como espacio de aprendizaje y comparación entre criadores.
Con esa premisa llegó a la 138.ª Exposición Rural de Palermo Alfredo Sayus, acompañado por sus hijas y por Malandra, un macho gris y blanco de tres años que representó a la Cabaña La Narcisa, ubicada en la localidad bonaerense de Udaquiola.
Aunque su actividad profesional hoy transcurre fuera del ámbito agropecuario, Sayus mantiene vivo el legado que inició su padre hace cuatro décadas, cuando comenzó a criar esta tradicional raza de tiro.
Un gigante de carácter noble
Para quienes observan por primera vez un Percherón, el tamaño suele generar sorpresa e incluso cierta intimidación. Sin embargo, Sayus asegura que esa primera impresión cambia apenas se entra en contacto con el animal.
"Esta raza despierta muchas preguntas, pero la naturaleza es sabia. A tanto volumen y tantos kilos se le agregó un temperamento maravilloso para criarlo. Es muy manso y dócil", explicó.
Esa combinación de fuerza y mansedumbre es, según el criador, una de las principales razones por las que el Percherón continúa despertando admiración entre grandes y chicos.
Palermo, una vidriera para seguir creciendo
Para La Narcisa, participar en la Exposición Rural representa mucho más que exhibir un ejemplar. Significa medir el trabajo realizado durante el año frente a los mejores criadores del país y tomar contacto con las nuevas tendencias de la raza.
"Creo que la competencia es importante. Cuando uno está en su casa siempre le gusta lo que hace, pero en Palermo puede ver hacia dónde está evolucionando la producción, qué se puede mejorar y cómo seguir creciendo. Es una verdadera vidriera", señaló Sayus.
El productor incluso comparó la experiencia de participar en la muestra con la emoción que genera un Mundial, por la expectativa y el desafío que implica llegar a ese escenario.
Una pasión que atraviesa generaciones
La historia de la familia con los caballos comenzó mucho antes de la creación de la cabaña. Sayus recuerda que creció acompañando a su padre en el campo y que desde muy pequeño desarrolló un vínculo inseparable con los equinos.
"Mi viejo era ganadero, así que conviví con esto desde siempre. En una familia así casi te hacen montar antes de aprender a caminar. Cuando uno es chico, el héroe de cualquier niño es su padre, y si él estaba arriba de un caballo, yo quería ser como él", recordó.
Hoy esa pasión encuentra continuidad en sus hijas, quienes también participan de la actividad y acompañan la presentación de los animales en Palermo.
"Yo no vivo de esto y, sin embargo, ellas ya incorporaron esa pasión. Pero la magia la hace el caballo. Cuando uno interactúa con uno de estos animales es muy difícil que no le despierte alguna emoción. Se genera un vínculo muy especial", afirmó.
Con la mirada puesta en el futuro, expresó un deseo compartido por muchas familias criadoras: "Ellas decidirán mañana qué quieren hacer, pero ojalá podamos seguir con esta tradición".
Una de las razas más imponentes del mundo
Originario de la región de Perche, en Francia, el Percherón es una de las razas equinas de tiro más reconocidas a nivel internacional. Se caracteriza por su gran porte, fortaleza y extraordinaria capacidad para el trabajo.
Los machos suelen medir entre 1,65 y 1,80 metros de alzada y alcanzar entre 800 y 1.000 kilos de peso.
Históricamente fueron utilizados para el transporte y el arrastre de cargas pesadas gracias a su potencia y resistencia, aunque su temperamento equilibrado y dócil también los convirtió en animales muy valorados para distintas tareas rurales. En Argentina predominan los ejemplares de pelaje tordillo y negro.