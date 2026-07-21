Expo Rural 2026

Percherón: el gigante de los caballos que conquista Palermo por su mansedumbre

Con la presentación de Malandra, un ejemplar macho de tres años, la cabaña La Narcisa, de la familia Sayus, volvió a decir presente en la 138.ª Exposición Rural de Palermo. Alfredo Sayus destacó las cualidades del Percherón, una de las razas equinas más grandes del mundo, y el valor que tiene la muestra como espacio de aprendizaje y comparación entre criadores.