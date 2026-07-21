Más kilos, mejor rendimiento y calidad

A los 60 años de su asociación, la raza Limousin apuesta a liderar el crecimiento de la producción de carne

La Asociación Argentina de Criadores de Limousin celebra seis décadas de trayectoria en un contexto de crecimiento para la raza. Con una fuerte presencia en la Exposición Rural de Palermo, sus referentes destacan el potencial genético y productivo que la posiciona como una herramienta clave para mejorar la eficiencia de los rodeos y responder a la creciente demanda mundial de carne de calidad.