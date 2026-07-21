La raza Limousin atraviesa uno de los momentos más favorables de su historia en la Argentina. En coincidencia con el 60.º aniversario de la Asociación Argentina de Criadores de Limousin, el crecimiento del interés por producir más carne de calidad y con mayor eficiencia volvió a colocar a esta genética en el centro de la escena durante la 138.ª Exposición Rural de Palermo.
A los 60 años de su asociación, la raza Limousin apuesta a liderar el crecimiento de la producción de carne
La Asociación Argentina de Criadores de Limousin celebra seis décadas de trayectoria en un contexto de crecimiento para la raza. Con una fuerte presencia en la Exposición Rural de Palermo, sus referentes destacan el potencial genético y productivo que la posiciona como una herramienta clave para mejorar la eficiencia de los rodeos y responder a la creciente demanda mundial de carne de calidad.
Con más de 150 años de presencia en el país, la raza continúa expandiéndose y sumando productores que buscan mejorar el rendimiento de sus rodeos a partir de una genética orientada a maximizar la producción de carne sin resignar calidad.
Una herramienta para producir más
Para Juan Pablo Latanti, presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Limousin y titular de la cabaña La Cotidiana, el contexto actual representa una oportunidad para la raza.
"Hoy es más rentable empezar a producir más carne, y el Limousin es la herramienta para meter kilos y mejorar cualquier rodeo", aseguró el dirigente, cuya cabaña presentó en Palermo los primeros ejemplares en ingresar a la muestra, Tini Tini y De Paul.
Según explicó, el crecimiento de la demanda internacional de carne vacuna obliga a los sistemas productivos a ser cada vez más eficientes, por lo que la elección de la genética adquiere un papel estratégico.
Rendimiento y eficiencia
Latanti señaló que una de las principales fortalezas del Limousin es su elevado rendimiento al gancho y la excelente conversión alimenticia.
"Hoy es muy importante mirar los números, y vamos por buen camino. El crecimiento de la raza y la demanda de genética lo demuestran", sostuvo.
Entre los atributos diferenciales destacó el gen F94L, característico del Limousin, que favorece un mayor desarrollo muscular y permite producir más carne con menor consumo de alimento.
"En estado puro, la raza alcanza rendimientos de entre el 64 y el 67%, con muy poco desperdicio. Además, gracias al gen F94L, puede producir más carne consumiendo menos alimento y lograr un novillo terminado con escasa grasa de cobertura", explicó.
Estas características convierten a la raza en una alternativa cada vez más buscada tanto para rodeos puros como para programas de cruzamiento destinados a incrementar la productividad.
Un biotipo adaptado a la Argentina
En la presente edición de la Exposición Rural participan alrededor de 60 ejemplares provenientes de cabañas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, aunque la presencia de la raza también se ha consolidado en establecimientos de Entre Ríos, Corrientes y La Pampa.
El presidente de la asociación destacó que el crecimiento no es casual, sino el resultado de décadas de trabajo de selección genética orientadas a desarrollar un biotipo adaptado a las condiciones productivas del país.
"Rompimos muchos mitos de años. Hoy tenemos animales con información genómica, dóciles, con facilidad de parto y una gran capacidad de adaptación. Todo eso es fruto del trabajo que realizamos para desarrollar nuestro propio biotipo argentino", afirmó.
Con seis décadas de vida institucional y un escenario internacional que demanda cada vez más carne de calidad, desde la Asociación Argentina de Criadores de Limousin consideran que la raza tiene un amplio margen para seguir creciendo y consolidarse como una herramienta clave para aumentar la productividad de la ganadería nacional.