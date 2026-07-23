Las intensas heladas registradas durante los últimos días en distintas regiones agrícolas del país encendieron una señal de alerta entre los productores que ya tienen implantado el trigo. En numerosos lotes se observaron hojas con puntas secas, bandeado clorótico, necrosis y un aspecto general de tejido "quemado", síntomas que naturalmente generan preocupación sobre el posible impacto en el potencial productivo.
Trigo 2026: cómo interpretar las heladas y por qué la tecnología será clave para proteger su potencial
En numerosos lotes se observaron hojas con puntas secas, bandeado clorótico, necrosis y un aspecto general de tejido "quemado", síntomas que naturalmente generan preocupación sobre el posible impacto en el potencial productivo.
No obstante, antes que un diagnóstico prematuro, desde Neogen -una de las marcas de trigo de la firma GDM- destacan la importancia de utilizar una mirada agronómica integral y evitar hacer evaluaciones únicamente a partir del aspecto visual del cultivo.
Son sus propias investigaciones las que así lo respaldan. De acuerdo con un informe elaborado por el equipo técnico de Desarrollo LAS de GDM, cuando las heladas ocurren durante los estadios vegetativos -desde emergencia hasta macollaje-, el cultivo conserva una elevada capacidad de recuperación fisiológica y compensación.
Previo al inicio del Congreso Aapresid 2026 con la fuerza de Expoagro, que se llevará a cabo del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario, la firma adelantó los detalles de ese informe y adelantó novedades respecto a su desembarco en el evento.
Por qué el trigo puede recuperarse de las heladas tempranas
La explicación está en la propia biología del cultivo. Durante las primeras etapas de desarrollo, el meristema o ápice de crecimiento permanece protegido por debajo o muy próximo al nivel del suelo. Por ese motivo, las bajas temperaturas afectan principalmente a las hojas expuestas, mientras que la estructura responsable del crecimiento de la planta permanece protegida.
El daño por heladas se origina por un proceso que provoca deshidratación celular, pérdida de la integridad de las membranas y necrosis de los tejidos. Eso es lo que arroja los síntomas característicos, como lo son el secado de las puntas de las hojas, la pérdida de turgencia y el conocido bandeado clorótico.
Sin embargo, una de las principales conclusiones del trabajo es que el aspecto del cultivo luego de una helada no siempre refleja el daño real sobre el rendimiento. Por eso, los especialistas remarcan que resulta fundamental diferenciar entre el daño visual inmediato y el daño funcional del cultivo, ya que no siempre existe una relación directa entre ambos.
La bibliografía internacional y los informes técnicos del INTA coinciden en este punto. Diversos estudios demuestran que las heladas ocurridas durante los estados vegetativos rara vez generan pérdidas significativas de rendimiento, gracias a la capacidad del trigo para reponer área foliar, mantener la dinámica de macollaje y compensar tempranamente la biomasa afectada.
Cuando el frío le abre la puerta a la bacteriosis
Otro de los aspectos desarrollados por el equipo técnico es la aparición de síntomas compatibles con bacteriosis en algunos lotes afectados por las heladas.
Según explican los especialistas, estas infecciones deben interpretarse, en la mayoría de los casos, como una consecuencia secundaria del daño provocado por el estrés térmico, ya que las lesiones generadas por las bajas temperaturas facilitan la colonización por bacterias oportunistas.
Entre ellas, el informe menciona a la Pseudomonas syringae, un microorganismo que amplifica el efecto del estrés abiótico y se propagan aún con temperaturas bajo cero.
Los síntomas más frecuentes incluyen lesiones inicialmente acuosas, manchas cloróticas y posteriores necrosis localizadas. Sin embargo, desde el punto de vista fitopatológico, estas bacteriosis generalmente no presentan un comportamiento sistémico ni la agresividad suficiente para comprometer el cultivo cuando no existen otros factores predisponentes.
Tecnología, genética y propiedad intelectual
Con el avance de la siembra de trigo y una campaña ya comenzada en gran parte del país, Neogen también pone el foco en otro aspecto estratégico: la incorporación de genética de alto potencial bajo un esquema que promueve la innovación y el reconocimiento de la propiedad intelectual.
Sobre ese escenario, en el marco del Congreso Aapresid la marca impulsará el concepto de Hectáreas Tecnológicas (HT), un sistema que busca fortalecer el desarrollo de nuevas variedades y brindar mayor previsibilidad al productor al momento de comercializar su cosecha.
“El HT es el mecanismo que tiene el productor para reconocer la propiedad intelectual a partir del uso propio”, explicó Gonzalo Crespo, gerente de marca de Neogen, quien señaló que “comprando las Hectáreas Tecnológicas, el productor va a tener toda su documentación en regla para poder entregar el grano al momento de la cosecha sin ningún inconveniente”.
El directivo destacó además que esta campaña marcará un punto de inflexión para el sistema. “Este será el primer año en que el control del grano a cosecha estará realmente consolidado en trigo”, afirmó, al tiempo que recordó la importancia de adherirse al Programa de Precertificación de Hectáreas (PPH) antes de su vencimiento, previsto para agosto.
Para la campaña triguera 2026/27, las variedades de Neogen disponibles bajo el sistema de Hectáreas Tecnológicas son NEO 30T23, NEO 50T23, NEO 51T25 y NEO 70T25.
De esta manera, mientras acompaña a los productores con información técnica para interpretar correctamente el impacto de las heladas y tomar decisiones agronómicas basadas en evidencia, Neogen refuerza también su apuesta por una agricultura sustentada en genética de alto rendimiento, innovación y un sistema que promueve el reconocimiento de la propiedad intelectual como motor para el desarrollo de nuevos materiales.