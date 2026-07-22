Congreso 2026

¿El barbecho realmente ahorra agua? Un estudio de la Red de Cultivos de Servicios de Aapresid derriba el mito

El barbecho fue considerado históricamente la práctica indiscutible y estratégica para "guardar" agua en el perfil para el cultivo estival posterior. Sin embargo, un reciente estudio científico a gran escala publicado en la prestigiosa revista internacional Field Crop Research viene a cuestionar este paradigma con datos contundentes obtenidos a campo.